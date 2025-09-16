Lagi Mengenai FTR

Maklumat Harga FTR

Kertas putih FTR

Laman Web Rasmi FTR

Tokenomik FTR

Ramalan Harga FTR

Sejarah FTR

FTR Panduan Membeli

Penukar Mata Wang FTR-ke-Fiat

FTR Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Fautor Logo

FautorHargae(FTR)

1 FTR ke USD Harga Langsung:

$0.00362
$0.00362$0.00362
-3.46%1D
USD
Fautor (FTR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:37:36 (UTC+8)

Fautor (FTR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00361
$ 0.00361$ 0.00361
24J Rendah
$ 0.00375
$ 0.00375$ 0.00375
24J Tinggi

$ 0.00361
$ 0.00361$ 0.00361

$ 0.00375
$ 0.00375$ 0.00375

$ 1.5078357820474433
$ 1.5078357820474433$ 1.5078357820474433

$ 0.003638885372081337
$ 0.003638885372081337$ 0.003638885372081337

0.00%

-3.46%

-14.22%

-14.22%

Fautor (FTR) harga masa nyata ialah $ 0.00362. Sepanjang 24 jam yang lalu, FTR didagangkan antara $ 0.00361 rendah dan $ 0.00375 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FTR sepanjang masa ialah $ 1.5078357820474433, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.003638885372081337.

Dari segi prestasi jangka pendek, FTR telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, -3.46% dalam 24 jam dan -14.22% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Fautor (FTR) Maklumat Pasaran

No.1609

$ 3.31M
$ 3.31M$ 3.31M

$ 2.21K
$ 2.21K$ 2.21K

$ 9.05M
$ 9.05M$ 9.05M

913.59M
913.59M 913.59M

2,500,000,000
2,500,000,000 2,500,000,000

2,500,000,000
2,500,000,000 2,500,000,000

36.54%

ETH

Had Pasaran semasa Fautor ialah $ 3.31M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 2.21K. Bekalan edaran FTR ialah 913.59M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2500000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.05M.

Fautor (FTR) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Fautor hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0001297-3.46%
30 Hari$ -0.00048-11.71%
60 Hari$ -0.00341-48.51%
90 Hari$ -0.00188-34.19%
Perubahan Harga Fautor Hari Ini

Hari ini, FTR mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0001297 (-3.46%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariFautor

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00048 (-11.71%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Fautor

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, FTR mengalami perubahan sebanyak $ -0.00341 (-48.51%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Fautor

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00188 (-34.19%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Fautor (FTR)?

Semak Fautorhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Fautor (FTR)

Fautor redefines the Creator Economy based on Blockchain technology. As a blockchain arm of Fantrie platform, The Fautor Foundation newly defines NFT as Neo Fan Tracker, maximizing blockchain technology to provide a new fandom community experience for creators and fans. Fantrie is the most largest creators-fans platform in South Korea. Over 1,500 creators, more than 1 million users actively use the service. Every top tier Korean streamers, creators, idols use Fantrie for their own fandom.

Fautor tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Fautor pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak FTR ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Fautor di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Fautor anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Fautor Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Fautor (FTR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Fautor (FTR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Fautor.

Semak Fautor ramalan harga sekarang!

Tokenomik Fautor (FTR)

Memahami tokenomik Fautor (FTR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FTR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Fautor (FTR)

Mencari cara membeli Fautor? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Fautor di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

FTR kepada Mata Wang Tempatan

1 Fautor(FTR) ke VND
95.2603
1 Fautor(FTR) ke AUD
A$0.0053938
1 Fautor(FTR) ke GBP
0.0026426
1 Fautor(FTR) ke EUR
0.0030408
1 Fautor(FTR) ke USD
$0.00362
1 Fautor(FTR) ke MYR
RM0.015204
1 Fautor(FTR) ke TRY
0.1493974
1 Fautor(FTR) ke JPY
¥0.52852
1 Fautor(FTR) ke ARS
ARS$5.2923676
1 Fautor(FTR) ke RUB
0.300641
1 Fautor(FTR) ke INR
0.31856
1 Fautor(FTR) ke IDR
Rp59.3442528
1 Fautor(FTR) ke KRW
4.9999802
1 Fautor(FTR) ke PHP
0.2057246
1 Fautor(FTR) ke EGP
￡E.0.1740496
1 Fautor(FTR) ke BRL
R$0.0192222
1 Fautor(FTR) ke CAD
C$0.0049594
1 Fautor(FTR) ke BDT
0.440916
1 Fautor(FTR) ke NGN
5.4029586
1 Fautor(FTR) ke COP
$14.085601
1 Fautor(FTR) ke ZAR
R.0.062807
1 Fautor(FTR) ke UAH
0.1490354
1 Fautor(FTR) ke VES
Bs0.5792
1 Fautor(FTR) ke CLP
$3.43538
1 Fautor(FTR) ke PKR
Rs1.0275008
1 Fautor(FTR) ke KZT
1.9588544
1 Fautor(FTR) ke THB
฿0.114573
1 Fautor(FTR) ke TWD
NT$0.1088534
1 Fautor(FTR) ke AED
د.إ0.0132854
1 Fautor(FTR) ke CHF
Fr0.0028236
1 Fautor(FTR) ke HKD
HK$0.0281636
1 Fautor(FTR) ke AMD
֏1.384288
1 Fautor(FTR) ke MAD
.د.م0.0324714
1 Fautor(FTR) ke MXN
$0.0663908
1 Fautor(FTR) ke SAR
ريال0.013575
1 Fautor(FTR) ke PLN
0.0129958
1 Fautor(FTR) ke RON
лв0.0154574
1 Fautor(FTR) ke SEK
kr0.0334126
1 Fautor(FTR) ke BGN
лв0.005973
1 Fautor(FTR) ke HUF
Ft1.1907628
1 Fautor(FTR) ke CZK
0.0743186
1 Fautor(FTR) ke KWD
د.ك0.0011041
1 Fautor(FTR) ke ILS
0.0120546
1 Fautor(FTR) ke AOA
Kz3.2998834
1 Fautor(FTR) ke BHD
.د.ب0.00136474
1 Fautor(FTR) ke BMD
$0.00362
1 Fautor(FTR) ke DKK
kr0.022806
1 Fautor(FTR) ke HNL
L0.0949526
1 Fautor(FTR) ke MUR
0.163805
1 Fautor(FTR) ke NAD
$0.0628794
1 Fautor(FTR) ke NOK
kr0.0354036
1 Fautor(FTR) ke NZD
$0.0060454
1 Fautor(FTR) ke PAB
B/.0.00362
1 Fautor(FTR) ke PGK
K0.0151316
1 Fautor(FTR) ke QAR
ر.ق0.0131768
1 Fautor(FTR) ke RSD
дин.0.3581266

Fautor Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Fautor, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Fautor Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Fautor

Berapakah nilai Fautor (FTR) hari ini?
Harga langsung FTR dalam USD ialah 0.00362 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa FTR ke USD?
Harga semasa FTR ke USD ialah $ 0.00362. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Fautor?
Had pasaran untuk FTR ialah $ 3.31M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran FTR?
Bekalan edaran FTR ialah 913.59M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FTR?
FTR mencapai harga ATH sebanyak 1.5078357820474433 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FTR?
FTR melihat harga ATL sebanyak 0.003638885372081337 USD.
Berapakah jumlah dagangan FTR?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FTRialah $ 2.21K USD.
Adakah FTR akan naik lebih tinggi tahun ini?
FTR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FTRramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:37:36 (UTC+8)

Fautor (FTR) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator FTR-ke-USD

Jumlah

FTR
FTR
USD
USD

1 FTR = 0.00362 USD

Berdagang FTR

FTRUSDT
$0.00362
$0.00362$0.00362
-3.46%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan