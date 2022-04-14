Tokenomik Fautor (FTR)

Tokenomik Fautor (FTR)

Lihat cerapan utama tentang Fautor (FTR), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Fautor (FTR) Maklumat

Fautor redefines the Creator Economy based on Blockchain technology. As a blockchain arm of Fantrie platform, The Fautor Foundation newly defines NFT as Neo Fan Tracker, maximizing blockchain technology to provide a new fandom community experience for creators and fans. Fantrie is the most largest creators-fans platform in South Korea. Over 1,500 creators, more than 1 million users actively use the service. Every top tier Korean streamers, creators, idols use Fantrie for their own fandom.

Laman Web Rasmi:
https://fautor.foundation
Kertas putih:
https://docs.fautor.foundation/
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0xD6C7bB8531295e88D364EA67D5D1acC7D3F87454

Fautor (FTR) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Fautor (FTR), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 3.30M
$ 3.30M
Jumlah Bekalan:
$ 2.50B
$ 2.50B
Bekalan Edaran:
$ 913.59M
$ 913.59M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 9.03M
$ 9.03M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.6942
$ 1.6942
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.003638885372081337
$ 0.003638885372081337
Harga Semasa:
$ 0.00361
$ 0.00361

Tokenomik Fautor (FTR): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Fautor (FTR) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token FTR yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token FTR yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik FTR, terokai FTR harga langsung token!

Cara Membeli FTR

Berminat untuk menambah Fautor (FTR) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli FTR, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Fautor (FTR) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga FTR membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

FTR Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju FTR? Halaman ramalan harga FTR kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

