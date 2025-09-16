Lagi Mengenai FTT

$0.8006
$0.8006$0.8006
+2.30%1D
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:49:18 (UTC+8)

FTX Token (FTT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.7791
$ 0.7791$ 0.7791
24J Rendah
$ 0.8138
$ 0.8138$ 0.8138
24J Tinggi

$ 0.7791
$ 0.7791$ 0.7791

$ 0.8138
$ 0.8138$ 0.8138

$ 85.0168524
$ 85.0168524$ 85.0168524

$ 0.6988230808940652
$ 0.6988230808940652$ 0.6988230808940652

0.00%

+2.30%

-0.58%

-0.58%

FTX Token (FTT) harga masa nyata ialah $ 0.8003. Sepanjang 24 jam yang lalu, FTT didagangkan antara $ 0.7791 rendah dan $ 0.8138 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FTT sepanjang masa ialah $ 85.0168524, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.6988230808940652.

Dari segi prestasi jangka pendek, FTT telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +2.30% dalam 24 jam dan -0.58% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

FTX Token (FTT) Maklumat Pasaran

No.176

$ 263.21M
$ 263.21M$ 263.21M

$ 214.92K
$ 214.92K$ 214.92K

$ 281.84M
$ 281.84M$ 281.84M

328.90M
328.90M 328.90M

352,170,015
352,170,015 352,170,015

328,895,103.813207
328,895,103.813207 328,895,103.813207

93.39%

0.01%

ETH

Had Pasaran semasa FTX Token ialah $ 263.21M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 214.92K. Bekalan edaran FTT ialah 328.90M, dengan jumlah bekalan sebanyak 328895103.813207. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 281.84M.

FTX Token (FTT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk FTX Token hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.018+2.30%
30 Hari$ -0.1443-15.28%
60 Hari$ -0.1305-14.03%
90 Hari$ -0.0455-5.38%
Perubahan Harga FTX Token Hari Ini

Hari ini, FTT mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.018 (+2.30%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariFTX Token

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.1443 (-15.28%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari FTX Token

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, FTT mengalami perubahan sebanyak $ -0.1305 (-14.03%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari FTX Token

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0455 (-5.38%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga FTX Token (FTT)?

Apakah itu FTX Token (FTT)

FTT is FTX's exchange token. Holders get a fraction of exchange fees, a fraction of the liquidation insurance fund, and can use the token as collateral and to get tighter OTC spreads on FTX.

FTX Token tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus FTX Token pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak FTT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang FTX Token di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian FTX Token anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

FTX Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai FTX Token (FTT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset FTX Token (FTT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk FTX Token.

Tokenomik FTX Token (FTT)

Memahami tokenomik FTX Token (FTT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FTT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli FTX Token (FTT)

FTT kepada Mata Wang Tempatan

1 FTX Token(FTT) ke VND
21,059.8945
1 FTX Token(FTT) ke AUD
A$1.192447
1 FTX Token(FTT) ke GBP
0.584219
1 FTX Token(FTT) ke EUR
0.672252
1 FTX Token(FTT) ke USD
$0.8003
1 FTX Token(FTT) ke MYR
RM3.36126
1 FTX Token(FTT) ke TRY
33.044387
1 FTX Token(FTT) ke JPY
¥117.6441
1 FTX Token(FTT) ke ARS
ARS$1,173.455881
1 FTX Token(FTT) ke RUB
66.26484
1 FTX Token(FTT) ke INR
70.474418
1 FTX Token(FTT) ke IDR
Rp13,119.670032
1 FTX Token(FTT) ke KRW
1,105.382363
1 FTX Token(FTT) ke PHP
45.553076
1 FTX Token(FTT) ke EGP
￡E.38.518439
1 FTX Token(FTT) ke BRL
R$4.24159
1 FTX Token(FTT) ke CAD
C$1.096411
1 FTX Token(FTT) ke BDT
97.47654
1 FTX Token(FTT) ke NGN
1,196.256428
1 FTX Token(FTT) ke COP
$3,126.171875
1 FTX Token(FTT) ke ZAR
R.13.885205
1 FTX Token(FTT) ke UAH
32.948351
1 FTX Token(FTT) ke VES
Bs128.048
1 FTX Token(FTT) ke CLP
$759.4847
1 FTX Token(FTT) ke PKR
Rs227.157152
1 FTX Token(FTT) ke KZT
433.058336
1 FTX Token(FTT) ke THB
฿25.377513
1 FTX Token(FTT) ke TWD
NT$24.145051
1 FTX Token(FTT) ke AED
د.إ2.937101
1 FTX Token(FTT) ke CHF
Fr0.632237
1 FTX Token(FTT) ke HKD
HK$6.226334
1 FTX Token(FTT) ke AMD
֏306.03472
1 FTX Token(FTT) ke MAD
.د.م7.178691
1 FTX Token(FTT) ke MXN
$14.669499
1 FTX Token(FTT) ke SAR
ريال3.001125
1 FTX Token(FTT) ke PLN
2.88108
1 FTX Token(FTT) ke RON
лв3.425284
1 FTX Token(FTT) ke SEK
kr7.402775
1 FTX Token(FTT) ke BGN
лв1.320495
1 FTX Token(FTT) ke HUF
Ft264.299075
1 FTX Token(FTT) ke CZK
16.494183
1 FTX Token(FTT) ke KWD
د.ك0.2440915
1 FTX Token(FTT) ke ILS
2.673002
1 FTX Token(FTT) ke AOA
Kz729.529471
1 FTX Token(FTT) ke BHD
.د.ب0.3009128
1 FTX Token(FTT) ke BMD
$0.8003
1 FTX Token(FTT) ke DKK
kr5.057896
1 FTX Token(FTT) ke HNL
L20.991869
1 FTX Token(FTT) ke MUR
36.213575
1 FTX Token(FTT) ke NAD
$13.901211
1 FTX Token(FTT) ke NOK
kr7.84294
1 FTX Token(FTT) ke NZD
$1.336501
1 FTX Token(FTT) ke PAB
B/.0.8003
1 FTX Token(FTT) ke PGK
K3.345254
1 FTX Token(FTT) ke QAR
ر.ق2.913092
1 FTX Token(FTT) ke RSD
дин.79.453784

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang FTX Token, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai FTX Token

Berapakah nilai FTX Token (FTT) hari ini?
Harga langsung FTT dalam USD ialah 0.8003 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa FTT ke USD?
Harga semasa FTT ke USD ialah $ 0.8003. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran FTX Token?
Had pasaran untuk FTT ialah $ 263.21M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran FTT?
Bekalan edaran FTT ialah 328.90M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FTT?
FTT mencapai harga ATH sebanyak 85.0168524 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FTT?
FTT melihat harga ATL sebanyak 0.6988230808940652 USD.
Berapakah jumlah dagangan FTT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FTTialah $ 214.92K USD.
Adakah FTT akan naik lebih tinggi tahun ini?
FTT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FTTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:49:18 (UTC+8)

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

