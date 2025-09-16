Apakah itu FTX Token (FTT)

FTT is FTX's exchange token. Holders get a fraction of exchange fees, a fraction of the liquidation insurance fund, and can use the token as collateral and to get tighter OTC spreads on FTX.

Tokenomik FTX Token (FTT)

Memahami tokenomik FTX Token (FTT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FTT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai FTX Token Berapakah nilai FTX Token (FTT) hari ini? Harga langsung FTT dalam USD ialah 0.8003 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa FTT ke USD? $ 0.8003 . Lihat Harga semasa FTT ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran FTX Token? Had pasaran untuk FTT ialah $ 263.21M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran FTT? Bekalan edaran FTT ialah 328.90M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FTT? FTT mencapai harga ATH sebanyak 85.0168524 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FTT? FTT melihat harga ATL sebanyak 0.6988230808940652 USD . Berapakah jumlah dagangan FTT? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FTTialah $ 214.92K USD . Adakah FTT akan naik lebih tinggi tahun ini? FTT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FTTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

FTX Token (FTT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

