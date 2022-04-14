Tokenomik FTX Token (FTT)

Lihat cerapan utama tentang FTX Token (FTT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
FTX Token (FTT) Maklumat

FTT is FTX's exchange token. Holders get a fraction of exchange fees, a fraction of the liquidation insurance fund, and can use the token as collateral and to get tighter OTC spreads on FTX.

Kertas putih:
https://docs.google.com/document/d/1u5MOkENoWP8PGcjuoKqRkNP5Gl1LLRB9JvAHwffQ7ec/view
Peneroka Blok:
https://solscan.io/token/AGFEad2et2ZJif9jaGpdMixQqvW5i81aBdvKe7PHNfz3

FTX Token (FTT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk FTX Token (FTT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 291.89M
Jumlah Bekalan:
$ 328.90M
Bekalan Edaran:
$ 328.90M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 312.55M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 84.967
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.6988230808940652
Harga Semasa:
$ 0.8875
Tokenomik FTX Token (FTT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik FTX Token (FTT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token FTT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token FTT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik FTT, terokai FTT harga langsung token!

Cara Membeli FTT

Berminat untuk menambah FTX Token (FTT) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli FTT, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

FTX Token (FTT) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga FTT membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

FTT Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju FTT? Halaman ramalan harga FTT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.