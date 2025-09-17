Lagi Mengenai FUN

$0.009614
0.00%1D
FUNToken (FUN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:25:35 (UTC+8)

FUNToken (FUN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00882
24J Rendah
$ 0.009808
24J Tinggi

$ 0.3378539979457855
$ 0.3378539979457855$ 0.3378539979457855

$ 0.00105059450244
$ 0.00105059450244$ 0.00105059450244

+0.33%

0.00%

+3.68%

+3.68%

FUNToken (FUN) harga masa nyata ialah $ 0.0096. Sepanjang 24 jam yang lalu, FUN didagangkan antara $ 0.00882 rendah dan $ 0.009808 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FUN sepanjang masa ialah $ 0.3378539979457855, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00105059450244.

Dari segi prestasi jangka pendek, FUN telah berubah sebanyak +0.33% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan +3.68% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

FUNToken (FUN) Maklumat Pasaran

No.370

$ 103.74M
$ 103.74M$ 103.74M

$ 1.19M
$ 1.19M$ 1.19M

$ 103.74M
$ 103.74M$ 103.74M

10.81B
10.81B 10.81B

10,806,201,658.398026
10,806,201,658.398026 10,806,201,658.398026

ETH

Had Pasaran semasa FUNToken ialah $ 103.74M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.19M. Bekalan edaran FUN ialah 10.81B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10806201658.398026. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 103.74M.

FUNToken (FUN) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk FUNToken hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ +0.000365+3.95%
60 Hari$ -0.009993-51.01%
90 Hari$ +0.005348+125.77%
Perubahan Harga FUNToken Hari Ini

Hari ini, FUN mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariFUNToken

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.000365 (+3.95%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari FUNToken

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, FUN mengalami perubahan sebanyak $ -0.009993 (-51.01%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari FUNToken

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.005348 (+125.77%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga FUNToken (FUN)?

Semak FUNTokenhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu FUNToken (FUN)

Based on the Ethereum and Polygon blockchains, FUNToken was created as a fast, transparent, and truly fair transactional solution for iGaming ecosystems and players.

FUNToken tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus FUNToken pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak FUN ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang FUNToken di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian FUNToken anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

FUNToken Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai FUNToken (FUN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset FUNToken (FUN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk FUNToken.

Semak FUNToken ramalan harga sekarang!

Tokenomik FUNToken (FUN)

Memahami tokenomik FUNToken (FUN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FUN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli FUNToken (FUN)

Mencari cara membeli FUNToken? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah FUNToken di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

FUN kepada Mata Wang Tempatan

FUNToken Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang FUNToken, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai FUNToken

Berapakah nilai FUNToken (FUN) hari ini?
Harga langsung FUN dalam USD ialah 0.0096 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa FUN ke USD?
Harga semasa FUN ke USD ialah $ 0.0096. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran FUNToken?
Had pasaran untuk FUN ialah $ 103.74M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran FUN?
Bekalan edaran FUN ialah 10.81B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FUN?
FUN mencapai harga ATH sebanyak 0.3378539979457855 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FUN?
FUN melihat harga ATL sebanyak 0.00105059450244 USD.
Berapakah jumlah dagangan FUN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FUNialah $ 1.19M USD.
Adakah FUN akan naik lebih tinggi tahun ini?
FUN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FUNramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:25:35 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

