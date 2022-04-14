Tokenomik FUND (FUND)

Tokenomik FUND (FUND)

Lihat cerapan utama tentang FUND (FUND), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
FUND (FUND) Maklumat

Native token fueling the Unification ecosystem. FUND empowers Beacons, WRKChains, and UNODE (deploying 2023). Unification $FUND is a hybrid blockchain that allows deployment of WRKChains. xFUND’s supply starts at 0. It’s purpose is to enable off-chain governance for the entire Unification ecosystem and power a suite of products, including Oracle of Oracles.

https://unification.com/
https://explorer.unification.io

FUND (FUND) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk FUND (FUND), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 637.62K
$ 637.62K
Jumlah Bekalan:
$ 120.00M
$ 120.00M
Bekalan Edaran:
$ 34.45M
$ 34.45M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 2.22M
$ 2.22M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.73
$ 0.73
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.002025981600393139
$ 0.002025981600393139
Harga Semasa:
$ 0.01851
$ 0.01851

Tokenomik FUND (FUND): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik FUND (FUND) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token FUND yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token FUND yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik FUND, terokai FUND harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.