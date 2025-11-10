Tokenomik FUN (FUNSOL)

Tokenomik FUN (FUNSOL)

Lihat cerapan utama tentang FUN (FUNSOL), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 16:01:42 (UTC+8)
FUN (FUNSOL) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk FUN (FUNSOL), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
--
----
Jumlah Bekalan:
--
----
Bekalan Edaran:
--
----
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
--
----
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.021044
$ 0.021044$ 0.021044
Terendah Sepanjang Masa:
--
----
Harga Semasa:
$ 0.001688
$ 0.001688$ 0.001688

FUN (FUNSOL) Maklumat

FUN is a token for on-chain creator commerce on Solana, enabling token-gated discounts, early access, and premium features on the store.fun marketplace.

Peneroka Blok:
https://solscan.io/token/G849nDx4r1vwjibbmpjkZ6pbDWwaMouhkWLq1o8Z5FUN

Tokenomik FUN (FUNSOL): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik FUN (FUNSOL) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token FUNSOL yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token FUNSOL yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik FUNSOL, terokai FUNSOL harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

