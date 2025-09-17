Lagi Mengenai FURY

$0.02516
+2.94%1D
Engines of Fury (FURY) Carta Harga Langsung
Engines of Fury (FURY) Maklumat Harga (USD)

$ 0.0237
$ 0.02557
$ 0.0237
$ 0.02557
$ 0.9501155181044358
$ 0.018124355853822608
+3.41%

+2.94%

-8.48%

-8.48%

Engines of Fury (FURY) harga masa nyata ialah $ 0.02516. Sepanjang 24 jam yang lalu, FURY didagangkan antara $ 0.0237 rendah dan $ 0.02557 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FURY sepanjang masa ialah $ 0.9501155181044358, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.018124355853822608.

Dari segi prestasi jangka pendek, FURY telah berubah sebanyak +3.41% sejak sejam yang lalu, +2.94% dalam 24 jam dan -8.48% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Engines of Fury (FURY) Maklumat Pasaran

$ 1.21M
$ 305.44K
$ 3.02M
48.00M
120,000,000
120,000,000
40.00%

BSC

Had Pasaran semasa Engines of Fury ialah $ 1.21M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 305.44K. Bekalan edaran FURY ialah 48.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 120000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.02M.

Engines of Fury (FURY) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Engines of Fury hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0007186+2.94%
30 Hari$ +0.00268+11.92%
60 Hari$ +0.0015+6.33%
90 Hari$ -0.00052-2.03%
Perubahan Harga Engines of Fury Hari Ini

Hari ini, FURY mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0007186 (+2.94%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariEngines of Fury

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.00268 (+11.92%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Engines of Fury

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, FURY mengalami perubahan sebanyak $ +0.0015 (+6.33%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Engines of Fury

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00052 (-2.03%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Engines of Fury (FURY)?

Semak Engines of Furyhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Engines of Fury (FURY)

Free-to-play post-apocalyptic top-down extraction shooter, powered by a single deflationary token $FURY & NFTs. Built by a team of talents from top web3 projects, AAA titles, Blizzard, Activision, Ubisoft & Unity. Players engage in Co-op or PVPVE battles, scavenge for loot, craft, and strategically develop their character build and hideouts to survive and prevail. A unique blend of strategic role-playing character-building and high-stake extraction mechanics creates an addictive gameplay experience.

Engines of Fury tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Engines of Fury pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak FURY ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Engines of Fury di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Engines of Fury anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Engines of Fury Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Engines of Fury (FURY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Engines of Fury (FURY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Engines of Fury.

Semak Engines of Fury ramalan harga sekarang!

Tokenomik Engines of Fury (FURY)

Memahami tokenomik Engines of Fury (FURY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FURY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Engines of Fury (FURY)

Mencari cara membeli Engines of Fury? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Engines of Fury di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

FURY kepada Mata Wang Tempatan

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Engines of Fury, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Engines of Fury

Berapakah nilai Engines of Fury (FURY) hari ini?
Harga langsung FURY dalam USD ialah 0.02516 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa FURY ke USD?
Harga semasa FURY ke USD ialah $ 0.02516. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Engines of Fury?
Had pasaran untuk FURY ialah $ 1.21M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran FURY?
Bekalan edaran FURY ialah 48.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FURY?
FURY mencapai harga ATH sebanyak 0.9501155181044358 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FURY?
FURY melihat harga ATL sebanyak 0.018124355853822608 USD.
Berapakah jumlah dagangan FURY?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FURYialah $ 305.44K USD.
Adakah FURY akan naik lebih tinggi tahun ini?
FURY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FURYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

