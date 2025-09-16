Lagi Mengenai FUSE

1 FUSE ke USD Harga Langsung:

$0.009973
+1.08%1D
USD
Fuse Network (FUSE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:49:32 (UTC+8)

Fuse Network (FUSE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.009817
24J Rendah
$ 0.010047
24J Tinggi

$ 0.009817
$ 0.010047
$ 2.137374549302839
$ 0.009535212978958053
+0.25%

+1.08%

-5.41%

-5.41%

Fuse Network (FUSE) harga masa nyata ialah $ 0.009973. Sepanjang 24 jam yang lalu, FUSE didagangkan antara $ 0.009817 rendah dan $ 0.010047 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FUSE sepanjang masa ialah $ 2.137374549302839, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.009535212978958053.

Dari segi prestasi jangka pendek, FUSE telah berubah sebanyak +0.25% sejak sejam yang lalu, +1.08% dalam 24 jam dan -5.41% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Fuse Network (FUSE) Maklumat Pasaran

No.1825

$ 2.19M
$ 54.43K
$ 3.86M
219.88M
387,120,913.48103
ETH

Had Pasaran semasa Fuse Network ialah $ 2.19M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 54.43K. Bekalan edaran FUSE ialah 219.88M, dengan jumlah bekalan sebanyak 387120913.48103. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.86M.

Fuse Network (FUSE) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Fuse Network hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00010656+1.08%
30 Hari$ -0.000664-6.25%
60 Hari$ -0.001457-12.75%
90 Hari$ -0.000757-7.06%
Perubahan Harga Fuse Network Hari Ini

Hari ini, FUSE mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00010656 (+1.08%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariFuse Network

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000664 (-6.25%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Fuse Network

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, FUSE mengalami perubahan sebanyak $ -0.001457 (-12.75%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Fuse Network

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.000757 (-7.06%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Fuse Network (FUSE)?

Semak Fuse Networkhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Fuse Network (FUSE)

The Fuse network is a permissionless and border-less public ledger designed for easy integration of everyday payments. It's anchored to Ethereum using a bridge which allows any token to freely move between Ethereum and the Fuse-chain. A Token is minted on Ethereum and then moved to the Fuse-chain, where it gets access to a wide range of features and business plugins that brings it to life.

Fuse Network tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Fuse Network pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak FUSE ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Fuse Network di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Fuse Network anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Fuse Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Fuse Network (FUSE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Fuse Network (FUSE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Fuse Network.

Semak Fuse Network ramalan harga sekarang!

Tokenomik Fuse Network (FUSE)

Memahami tokenomik Fuse Network (FUSE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FUSE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Fuse Network (FUSE)

Mencari cara membeli Fuse Network? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Fuse Network di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

FUSE kepada Mata Wang Tempatan

Fuse Network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Fuse Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Fuse Network Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Fuse Network

Berapakah nilai Fuse Network (FUSE) hari ini?
Harga langsung FUSE dalam USD ialah 0.009973 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa FUSE ke USD?
Harga semasa FUSE ke USD ialah $ 0.009973. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Fuse Network?
Had pasaran untuk FUSE ialah $ 2.19M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran FUSE?
Bekalan edaran FUSE ialah 219.88M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FUSE?
FUSE mencapai harga ATH sebanyak 2.137374549302839 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FUSE?
FUSE melihat harga ATL sebanyak 0.009535212978958053 USD.
Berapakah jumlah dagangan FUSE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FUSEialah $ 54.43K USD.
Adakah FUSE akan naik lebih tinggi tahun ini?
FUSE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FUSEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

