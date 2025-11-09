Futu Holdings Harga Hari Ini

Harga langsung Futu Holdings (FUTUON) hari ini ialah $ 186.17, dengan 0.91% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FUTUON kepada USD penukaran adalah $ 186.17 setiap FUTUON.

Futu Holdings kini berada pada kedudukan #2016 mengikut permodalan pasaran pada $ 1.26M, dengan bekalan edaran sebanyak 6.75K FUTUON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FUTUON didagangkan antara $ 185.91 (rendah) dan $ 195.66 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 201.65506655431702, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 150.44906962587248.

Dalam prestasi jangka pendek, FUTUON dipindahkan -0.72% dalam sejam terakhir dan -6.53% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 55.56K.

Futu Holdings (FUTUON) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.2016 Modal Pasaran $ 1.26M Kelantangan (24J) $ 55.56K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.26M Bekalan Peredaran 6.75K Jumlah Bekalan 6,745.00410978 Rantaian Blok Awam ETH

