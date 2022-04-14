Tokenomik FUTURECOIN (FUTURE)

Lihat cerapan utama tentang FUTURECOIN (FUTURE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

FUTURECOIN (FUTURE) Maklumat

A project launched in 2021 with the purpose of creating a more stable, promising and safer virtual coin than those already on the market. FUTURECOIN is meant to offer investors the possibility to invest in the future, so we want this coin to offer financial data on all the projects behind it, 100% transparency, and investors to be rewarded with a percentage of the profits coming from the launched projects.

Laman Web Rasmi:
https://e-futurecoin.com
Kertas putih:
https://assets.e-futurecoin.com/Future-Coin-WP.pdf
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0x9FBff386a9405b4C98329824418ec02b5C20976b

FUTURECOIN (FUTURE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk FUTURECOIN (FUTURE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Jumlah Bekalan:
$ 119.68M
$ 119.68M$ 119.68M
Bekalan Edaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 15.14M
$ 15.14M$ 15.14M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 3.0001
$ 3.0001$ 3.0001
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000007321077276589
$ 0.000007321077276589$ 0.000007321077276589
Harga Semasa:
$ 0.12647
$ 0.12647$ 0.12647

Tokenomik FUTURECOIN (FUTURE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik FUTURECOIN (FUTURE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token FUTURE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token FUTURE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik FUTURE, terokai FUTURE harga langsung token!

Penafian

