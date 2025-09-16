Lagi Mengenai FXS

FraxShare Harga (FXS)

1 FXS ke USD Harga Langsung:

$2.694
$2.694$2.694
+0.71% 1D
USD
FraxShare (FXS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:37:57 (UTC+8)

FraxShare (FXS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 2.647
$ 2.647$ 2.647
24J Rendah
$ 2.711
$ 2.711$ 2.711
24J Tinggi

$ 2.647
$ 2.647$ 2.647

$ 2.711
$ 2.711$ 2.711

$ 42.67301505828751
$ 42.67301505828751$ 42.67301505828751

$ 1.2509860587875596
$ 1.2509860587875596$ 1.2509860587875596

+0.52%

+0.71%

-12.05%

-12.05%

FraxShare (FXS) harga masa nyata ialah $ 2.694. Sepanjang 24 jam yang lalu, FXS didagangkan antara $ 2.647 rendah dan $ 2.711 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FXS sepanjang masa ialah $ 42.67301505828751, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.2509860587875596.

Dari segi prestasi jangka pendek, FXS telah berubah sebanyak +0.52% sejak sejam yang lalu, +0.71% dalam 24 jam dan -12.05% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

FraxShare (FXS) Maklumat Pasaran

No.186

$ 242.54M
$ 242.54M$ 242.54M

$ 415.09K
$ 415.09K$ 415.09K

$ 268.54M
$ 268.54M$ 268.54M

90.03M
90.03M 90.03M

99,681,495.59113361
99,681,495.59113361 99,681,495.59113361

99,681,495.59113361
99,681,495.59113361 99,681,495.59113361

90.31%

0.01%

2020-12-21 00:00:00

ETH

Had Pasaran semasa FraxShare ialah $ 242.54M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 415.09K. Bekalan edaran FXS ialah 90.03M, dengan jumlah bekalan sebanyak 99681495.59113361. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 268.54M.

FraxShare (FXS) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk FraxShare hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.01899+0.71%
30 Hari$ -0.157-5.51%
60 Hari$ -0.82-23.34%
90 Hari$ +0.285+11.83%
Perubahan Harga FraxShare Hari Ini

Hari ini, FXS mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.01899 (+0.71%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariFraxShare

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.157 (-5.51%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari FraxShare

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, FXS mengalami perubahan sebanyak $ -0.82 (-23.34%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari FraxShare

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.285 (+11.83%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga FraxShare (FXS)?

Semak FraxSharehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu FraxShare (FXS)

Frax is a fractional stabilization coin. The Frax protocol introduced the world to the concept of a cryptocurrency, partly backed by collateral and partly stable by algorithms

FraxShare tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus FraxShare pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak FXS ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang FraxShare di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian FraxShare anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

FraxShare Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai FraxShare (FXS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset FraxShare (FXS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk FraxShare.

Semak FraxShare ramalan harga sekarang!

Tokenomik FraxShare (FXS)

Memahami tokenomik FraxShare (FXS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FXS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli FraxShare (FXS)

Mencari cara membeli FraxShare? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah FraxShare di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

FXS kepada Mata Wang Tempatan

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang FraxShare, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web FraxShare Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai FraxShare

Berapakah nilai FraxShare (FXS) hari ini?
Harga langsung FXS dalam USD ialah 2.694 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa FXS ke USD?
Harga semasa FXS ke USD ialah $ 2.694. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran FraxShare?
Had pasaran untuk FXS ialah $ 242.54M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran FXS?
Bekalan edaran FXS ialah 90.03M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FXS?
FXS mencapai harga ATH sebanyak 42.67301505828751 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FXS?
FXS melihat harga ATL sebanyak 1.2509860587875596 USD.
Berapakah jumlah dagangan FXS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FXSialah $ 415.09K USD.
Adakah FXS akan naik lebih tinggi tahun ini?
FXS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FXSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:37:57 (UTC+8)

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

