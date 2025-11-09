FYNOR Harga Hari Ini

Harga langsung FYNOR (FYNOR) hari ini ialah $ 0.0000329, dengan 119.33% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FYNOR kepada USD penukaran adalah $ 0.0000329 setiap FYNOR.

FYNOR kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- FYNOR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FYNOR didagangkan antara $ 0.000015 (rendah) dan $ 0.0000427 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, FYNOR dipindahkan +5.44% dalam sejam terakhir dan -99.37% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 1.76M.

FYNOR (FYNOR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 1.76M$ 1.76M $ 1.76M Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.91M$ 6.91M $ 6.91M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 210,000,000,000 210,000,000,000 210,000,000,000 Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa FYNOR ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.76M. Bekalan edaran FYNOR ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 210000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.91M.