GAG Token (GAG) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:33:56 (UTC+8)

GAG Token (GAG) Maklumat Harga (USD)

GAG Token (GAG) harga masa nyata ialah $ 0.006772. Sepanjang 24 jam yang lalu, GAG didagangkan antara $ 0.00676 rendah dan $ 0.00683 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GAG sepanjang masa ialah --, manakala harga terendah sepanjang masa ialah --.

Dari segi prestasi jangka pendek, GAG telah berubah sebanyak +0.10% sejak sejam yang lalu, -0.36% dalam 24 jam dan -0.98% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

GAG Token (GAG) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa GAG Token ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 11.48K. Bekalan edaran GAG ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 66000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 446.95K.

GAG Token (GAG) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk GAG Token hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00002447-0.36%
30 Hari$ +0.000912+15.56%
60 Hari$ -0.000958-12.40%
90 Hari$ -0.015918-70.16%
Perubahan Harga GAG Token Hari Ini

Hari ini, GAG mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00002447 (-0.36%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariGAG Token

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.000912 (+15.56%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari GAG Token

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, GAG mengalami perubahan sebanyak $ -0.000958 (-12.40%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari GAG Token

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.015918 (-70.16%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga GAG Token (GAG)?

Semak GAG Tokenhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu GAG Token (GAG)

GAG Token is a cryptocurrency project integrated within the Adgager ecosystem, with a focus on the research sector. It serves as a valuable tool for investors, facilitating participation in Adgager's closed-loop system and providing sustainable value through its innovative tokenomics structure.

GAG Token tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus GAG Token pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak GAG ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang GAG Token di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian GAG Token anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

GAG Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai GAG Token (GAG) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset GAG Token (GAG) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk GAG Token.

Semak GAG Token ramalan harga sekarang!

Tokenomik GAG Token (GAG)

Memahami tokenomik GAG Token (GAG) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GAG dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli GAG Token (GAG)

Mencari cara membeli GAG Token? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah GAG Token di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

GAG kepada Mata Wang Tempatan

GAG Token Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang GAG Token, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web GAG Token Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai GAG Token

Berapakah nilai GAG Token (GAG) hari ini?
Harga langsung GAG dalam USD ialah 0.006772 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa GAG ke USD?
Harga semasa GAG ke USD ialah $ 0.006772. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran GAG Token?
Had pasaran untuk GAG ialah -- USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran GAG?
Bekalan edaran GAG ialah -- USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GAG?
GAG mencapai harga ATH sebanyak -- USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GAG?
GAG melihat harga ATL sebanyak -- USD.
Berapakah jumlah dagangan GAG?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GAGialah $ 11.48K USD.
Adakah GAG akan naik lebih tinggi tahun ini?
GAG mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GAGramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:33:56 (UTC+8)

Penafian

