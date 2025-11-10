BursaDEX+
Harga GraphAI langsung hari ini ialah 0.0651 USD.GAI modal pasaran ialah 0 USD. Jejaki masa nyata GAI kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

GraphAIHargae(GAI)

1 GAI ke USD Harga Langsung:

$0.0651
0.00%1D
USD
GraphAI (GAI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:12:15 (UTC+8)

GraphAI Harga Hari Ini

Harga langsung GraphAI (GAI) hari ini ialah $ 0.0651, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GAI kepada USD penukaran adalah $ 0.0651 setiap GAI.

GraphAI kini berada pada kedudukan #3841 mengikut permodalan pasaran pada $ 0.00, dengan bekalan edaran sebanyak 0.00 GAI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GAI didagangkan antara $ 0.0633 (rendah) dan $ 0.0693 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.8571500421232581, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000940784235454038.

Dalam prestasi jangka pendek, GAI dipindahkan +0.15% dalam sejam terakhir dan -42.09% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 357.76K.

GraphAI (GAI) Maklumat Pasaran

No.3841

$ 0.00
$ 357.76K
$ 6.51M
0.00
100,000,000
100,000,000
0.00%

BASE

Had Pasaran semasa GraphAI ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 357.76K. Bekalan edaran GAI ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.51M.

GraphAI Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0633
24J Rendah
$ 0.0693
24J Tinggi

$ 0.0633
$ 0.0693
$ 0.8571500421232581
$ 0.000940784235454038
+0.15%

0.00%

-42.09%

-42.09%

GraphAI (GAI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk GraphAI hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ -0.0707-52.07%
60 Hari$ -0.2715-80.66%
90 Hari$ -0.1349-67.45%
Perubahan Harga GraphAI Hari Ini

Hari ini, GAI mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariGraphAI

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0707 (-52.07%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari GraphAI

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, GAI mengalami perubahan sebanyak $ -0.2715 (-80.66%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari GraphAI

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.1349 (-67.45%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga GraphAI (GAI)?

Semak GraphAIhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk GraphAI

Cerapan dipacu AI yang menganalisis GraphAI pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga GraphAI?

GAI prices are influenced by: 1) Market sentiment and investor confidence in AI-crypto projects 2) Technology developments and partnerships 3) Trading volume and liquidity 4) Overall crypto market trends 5) Regulatory news affecting AI tokens 6) Competition from other AI cryptocurrencies.

Mengapa orang ingin tahu harga GraphAI hari ini?

People want to know GraphAI (GAI) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries/exits, assessing investment gains/losses, and staying updated on market volatility to optimize their cryptocurrency strategies.

Ramalan Harga untuk GraphAI

GraphAI (GAI) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GAI pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
GraphAI (GAI) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga GraphAI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga GraphAI yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk GAI ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik GraphAI Ramalan Harga.

Perihal GraphAI

GAI (GAI) is a cryptocurrency asset that operates on the Ethereum blockchain. It is designed to function as a utility token within the broader ecosystem of the GAIA project, a decentralized platform focused on creating a sustainable and scalable blockchain solution. GAI's primary role is to facilitate transactions and incentivize participation within the GAIA network, contributing to the overall security and efficiency of the platform. The token follows a fixed supply model, with issuance determined by smart contracts. GAI is typically used for transaction fees, staking, and participation in network governance, reflecting its integral role in maintaining and developing the GAIA ecosystem.

Bagaimana untuk membeli & Melabur GraphAI dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan GraphAI? Membeli GAI adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli GraphAI. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan GraphAI (GAI) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 0.00 token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan GraphAI akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Apa yang boleh anda lakukan dengan GraphAI

Memiliki GraphAI membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli GraphAI (GAI) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Apakah itu GraphAI (GAI)

The first MCP-based, GraphRAG-Powered AI data layer enabling the integration of RWAs into the world of DeFAI. GraphAI introduces a revolutionary approach to blockchain data utilization, enabling developers and users to create powerful AI-driven decentralized applications (dApps).

GraphAI Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang GraphAI, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai GraphAI

Berapakah nilai 1 GraphAI pada tahun 2030?
Jika GraphAI berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga GraphAI berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:12:15 (UTC+8)

GraphAI (GAI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

