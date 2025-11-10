GraphAI Harga Hari Ini

Harga langsung GraphAI (GAI) hari ini ialah $ 0.0651, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GAI kepada USD penukaran adalah $ 0.0651 setiap GAI.

GraphAI kini berada pada kedudukan #3841 mengikut permodalan pasaran pada $ 0.00, dengan bekalan edaran sebanyak 0.00 GAI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GAI didagangkan antara $ 0.0633 (rendah) dan $ 0.0693 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.8571500421232581, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000940784235454038.

Dalam prestasi jangka pendek, GAI dipindahkan +0.15% dalam sejam terakhir dan -42.09% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 357.76K.

GraphAI (GAI) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.3841 Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 357.76K$ 357.76K $ 357.76K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.51M$ 6.51M $ 6.51M Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Bekalan Maks 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Jumlah Bekalan 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Kadar Peredaran 0.00% Rantaian Blok Awam BASE

Had Pasaran semasa GraphAI ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 357.76K. Bekalan edaran GAI ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.51M.