Gaia Logo

GaiaHargae(GAIA)

1 GAIA ke USD Harga Langsung:

$0.10581
-0.88%1D
USD
Gaia (GAIA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:38:11 (UTC+8)

Gaia (GAIA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.10107
24J Rendah
$ 0.10915
24J Tinggi

$ 0.10107
$ 0.10915
$ 0.14747389300169203
$ 0.03931568467223474
-0.20%

-0.88%

+0.58%

+0.58%

Gaia (GAIA) harga masa nyata ialah $ 0.10591. Sepanjang 24 jam yang lalu, GAIA didagangkan antara $ 0.10107 rendah dan $ 0.10915 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GAIA sepanjang masa ialah $ 0.14747389300169203, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.03931568467223474.

Dari segi prestasi jangka pendek, GAIA telah berubah sebanyak -0.20% sejak sejam yang lalu, -0.88% dalam 24 jam dan +0.58% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Gaia (GAIA) Maklumat Pasaran

No.960

$ 18.00M
$ 65.95K
$ 105.91M
170.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
17.00%

ETH

Had Pasaran semasa Gaia ialah $ 18.00M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 65.95K. Bekalan edaran GAIA ialah 170.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 105.91M.

Gaia (GAIA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Gaia hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0009394-0.88%
30 Hari$ +0.04106+63.31%
60 Hari$ +0.08591+429.55%
90 Hari$ +0.08591+429.55%
Perubahan Harga Gaia Hari Ini

Hari ini, GAIA mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0009394 (-0.88%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariGaia

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.04106 (+63.31%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Gaia

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, GAIA mengalami perubahan sebanyak $ +0.08591 (+429.55%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Gaia

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.08591 (+429.55%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Gaia (GAIA)?

Semak Gaiahalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Gaia (GAIA)

Gaia is a decentralized computing infrastructure that enables everyone to create, deploy, scale, and monetize their own AI agents that reflect their styles, values, knowledge, and expertise. 100% of today's AI agents are applications in the OpenAI ecosystem. With our API approach, Gaia is an alternative to OpenAI. Each Gaia node has the ability to be customized with a fine-tuned model supplemented by domain knowledge which eliminates the generic responses many have come to expect.

Gaia tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Gaia pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak GAIA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Gaia di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Gaia anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Gaia Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Gaia (GAIA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Gaia (GAIA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Gaia.

Semak Gaia ramalan harga sekarang!

Tokenomik Gaia (GAIA)

Memahami tokenomik Gaia (GAIA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GAIA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Gaia (GAIA)

Mencari cara membeli Gaia? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Gaia di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

GAIA kepada Mata Wang Tempatan

1 Gaia(GAIA) ke VND
2,787.02165
1 Gaia(GAIA) ke AUD
A$0.1578059
1 Gaia(GAIA) ke GBP
0.0773143
1 Gaia(GAIA) ke EUR
0.0889644
1 Gaia(GAIA) ke USD
$0.10591
1 Gaia(GAIA) ke MYR
RM0.444822
1 Gaia(GAIA) ke TRY
4.3709057
1 Gaia(GAIA) ke JPY
¥15.46286
1 Gaia(GAIA) ke ARS
ARS$154.8383018
1 Gaia(GAIA) ke RUB
8.7958255
1 Gaia(GAIA) ke INR
9.32008
1 Gaia(GAIA) ke IDR
Rp1,736.2292304
1 Gaia(GAIA) ke KRW
146.2839511
1 Gaia(GAIA) ke PHP
6.0188653
1 Gaia(GAIA) ke EGP
￡E.5.0921528
1 Gaia(GAIA) ke BRL
R$0.5623821
1 Gaia(GAIA) ke CAD
C$0.1450967
1 Gaia(GAIA) ke BDT
12.899838
1 Gaia(GAIA) ke NGN
158.0738523
1 Gaia(GAIA) ke COP
$412.1011055
1 Gaia(GAIA) ke ZAR
R.1.8375385
1 Gaia(GAIA) ke UAH
4.3603147
1 Gaia(GAIA) ke VES
Bs16.9456
1 Gaia(GAIA) ke CLP
$100.50859
1 Gaia(GAIA) ke PKR
Rs30.0614944
1 Gaia(GAIA) ke KZT
57.3100192
1 Gaia(GAIA) ke THB
฿3.3520515
1 Gaia(GAIA) ke TWD
NT$3.1847137
1 Gaia(GAIA) ke AED
د.إ0.3886897
1 Gaia(GAIA) ke CHF
Fr0.0826098
1 Gaia(GAIA) ke HKD
HK$0.8239798
1 Gaia(GAIA) ke AMD
֏40.499984
1 Gaia(GAIA) ke MAD
.د.م0.9500127
1 Gaia(GAIA) ke MXN
$1.9423894
1 Gaia(GAIA) ke SAR
ريال0.3971625
1 Gaia(GAIA) ke PLN
0.3802169
1 Gaia(GAIA) ke RON
лв0.4522357
1 Gaia(GAIA) ke SEK
kr0.9775493
1 Gaia(GAIA) ke BGN
лв0.1747515
1 Gaia(GAIA) ke HUF
Ft34.8380354
1 Gaia(GAIA) ke CZK
2.1743323
1 Gaia(GAIA) ke KWD
د.ك0.03230255
1 Gaia(GAIA) ke ILS
0.3526803
1 Gaia(GAIA) ke AOA
Kz96.5443787
1 Gaia(GAIA) ke BHD
.د.ب0.03992807
1 Gaia(GAIA) ke BMD
$0.10591
1 Gaia(GAIA) ke DKK
kr0.667233
1 Gaia(GAIA) ke HNL
L2.7780193
1 Gaia(GAIA) ke MUR
4.7924275
1 Gaia(GAIA) ke NAD
$1.8396567
1 Gaia(GAIA) ke NOK
kr1.0357998
1 Gaia(GAIA) ke NZD
$0.1768697
1 Gaia(GAIA) ke PAB
B/.0.10591
1 Gaia(GAIA) ke PGK
K0.4427038
1 Gaia(GAIA) ke QAR
ر.ق0.3855124
1 Gaia(GAIA) ke RSD
дин.10.4776763

Gaia Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Gaia, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Gaia Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Gaia

Berapakah nilai Gaia (GAIA) hari ini?
Harga langsung GAIA dalam USD ialah 0.10591 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa GAIA ke USD?
Harga semasa GAIA ke USD ialah $ 0.10591. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Gaia?
Had pasaran untuk GAIA ialah $ 18.00M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran GAIA?
Bekalan edaran GAIA ialah 170.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GAIA?
GAIA mencapai harga ATH sebanyak 0.14747389300169203 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GAIA?
GAIA melihat harga ATL sebanyak 0.03931568467223474 USD.
Berapakah jumlah dagangan GAIA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GAIAialah $ 65.95K USD.
Adakah GAIA akan naik lebih tinggi tahun ini?
GAIA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GAIAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Gaia (GAIA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

