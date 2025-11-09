Griffin AI Harga Hari Ini

Harga langsung Griffin AI (GAIN) hari ini ialah $ 0.005043, dengan 2.13% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GAIN kepada USD penukaran adalah $ 0.005043 setiap GAIN.

Griffin AI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- GAIN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GAIN didagangkan antara $ 0.004916 (rendah) dan $ 0.005632 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, GAIN dipindahkan -0.18% dalam sejam terakhir dan -26.80% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 20.56K.

Griffin AI (GAIN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 20.56K$ 20.56K $ 20.56K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.04M$ 5.04M $ 5.04M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Griffin AI ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 20.56K. Bekalan edaran GAIN ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.04M.