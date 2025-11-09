BursaDEX+
Harga Griffin AI langsung hari ini ialah 0.005043 USD.GAIN modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata GAIN kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Griffin AI Logo

Griffin AIHargae(GAIN)

1 GAIN ke USD Harga Langsung:

$0.005043
-2.13%1D
USD
Griffin AI (GAIN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:18:02 (UTC+8)

Griffin AI Harga Hari Ini

Harga langsung Griffin AI (GAIN) hari ini ialah $ 0.005043, dengan 2.13% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GAIN kepada USD penukaran adalah $ 0.005043 setiap GAIN.

Griffin AI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- GAIN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GAIN didagangkan antara $ 0.004916 (rendah) dan $ 0.005632 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, GAIN dipindahkan -0.18% dalam sejam terakhir dan -26.80% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 20.56K.

Griffin AI (GAIN) Maklumat Pasaran

$ 20.56K
$ 5.04M
1,000,000,000
BSC

Had Pasaran semasa Griffin AI ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 20.56K. Bekalan edaran GAIN ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.04M.

Griffin AI Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.004916
24J Rendah
$ 0.005632
24J Tinggi

-0.18%

-2.13%

-26.80%

-26.80%

Griffin AI (GAIN) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Griffin AI hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00010975-2.13%
30 Hari$ -0.017017-77.14%
60 Hari$ -0.014957-74.79%
90 Hari$ -0.014957-74.79%
Perubahan Harga Griffin AI Hari Ini

Hari ini, GAIN mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00010975 (-2.13%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariGriffin AI

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.017017 (-77.14%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Griffin AI

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, GAIN mengalami perubahan sebanyak $ -0.014957 (-74.79%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Griffin AI

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.014957 (-74.79%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Griffin AI (GAIN)?

Semak Griffin AIhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Griffin AI

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Griffin AI pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Griffin AI?

Griffin AI (GAIN) prices are influenced by several key factors:

1. Market sentiment and overall crypto market trends
2. AI sector performance and adoption rates
3. Trading volume and liquidity levels
4. Project development milestones and partnerships
5. Regulatory news affecting AI tokens
6. Bitcoin/Ethereum price movements
7. Community engagement and social media buzz
8. Exchange listings and accessibility
9. Token utility and use cases within the Griffin ecosystem
10. Broader economic conditions and investor risk appetite

These factors interact to create price volatility typical of emerging AI cryptocurrencies.

Mengapa orang ingin tahu harga Griffin AI hari ini?

People want to know Griffin AI (GAIN) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry/exit points, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility to capitalize on opportunities or minimize risks.

Ramalan Harga untuk Griffin AI

Griffin AI (GAIN) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GAIN pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Griffin AI (GAIN) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Griffin AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Griffin AI yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk GAIN ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Griffin AI Ramalan Harga.

Perihal Griffin AI

GAIN (GAIN) is a cryptocurrency that operates on a decentralized blockchain network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with a primary focus on providing a secure and efficient means of transferring value. GAIN uses a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders of the currency to validate transactions and earn rewards, thus incentivizing participation in the network. The asset's issuance model is capped, meaning there is a finite supply of GAIN tokens. This cryptocurrency is typically used within its native ecosystem for various purposes, including payments, staking, and participation in decentralized applications (dApps). As a digital asset, GAIN embodies the principles of decentralization, transparency, and security inherent to blockchain technology.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Griffin AI dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Griffin AI? Membeli GAIN adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Griffin AI. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Griffin AI (GAIN) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan -- token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Griffin AI akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli Griffin AI (GAIN)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Griffin AI

Memiliki Griffin AI membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Griffin AI (GAIN) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu Griffin AI (GAIN)

Griffin AI is the fastest-growing no-code agent builder for DeFi, powering more than 15,000 live agents. Its key differentiator is simple: agents that actually work—like the Transaction Execution Agent (TEA), which executes swaps and yield strategies seamlessly across major chains and wallets. Built and run by a star engineering team led by Oliver Feldmeier, who founded one of Europe’s first regulated digital asset exchanges and took it public in a $100M NASDAQ IPO, Griffin AI combines proven leadership with deep technical execution. The project is addressing a $1 trillion DeFi market, where 95% of projects lack AI capabilities, by delivering superintelligent agents that operate directly on-chain. Griffin AI agents are already integrated with and trusted by BNB Chain, NEAR Protocol, Cardano Foundation, Arbitrum, 1inch, Uniswap, and Bithumb’s Burrito Wallet, with more tier-one projects joining the ecosystem. At the core of this future is $GAIN, Griffin AI’s native token—the gas of agentic DeFi and one of the biggest opportunities in crypto today.

Griffin AI Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Griffin AI, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Griffin AI Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Griffin AI

Berapakah nilai 1 Griffin AI pada tahun 2030?
Jika Griffin AI berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Griffin AI berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:18:02 (UTC+8)

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

