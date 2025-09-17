Lagi Mengenai GALA

GalaHargae(GALA)

1 GALA ke USD Harga Langsung:

$0.01711
$0.01711$0.01711
+0.88%1D
USD
Gala (GALA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:26:04 (UTC+8)

Gala (GALA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01639
$ 0.01639$ 0.01639
24J Rendah
$ 0.01714
$ 0.01714$ 0.01714
24J Tinggi

$ 0.01639
$ 0.01639$ 0.01639

$ 0.01714
$ 0.01714$ 0.01714

$ 0.8366854878441121
$ 0.8366854878441121$ 0.8366854878441121

$ 0.00015101
$ 0.00015101$ 0.00015101

+1.36%

+0.88%

+1.84%

+1.84%

Gala (GALA) harga masa nyata ialah $ 0.0171. Sepanjang 24 jam yang lalu, GALA didagangkan antara $ 0.01639 rendah dan $ 0.01714 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GALA sepanjang masa ialah $ 0.8366854878441121, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00015101.

Dari segi prestasi jangka pendek, GALA telah berubah sebanyak +1.36% sejak sejam yang lalu, +0.88% dalam 24 jam dan +1.84% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Gala (GALA) Maklumat Pasaran

No.99

$ 786.27M
$ 786.27M$ 786.27M

$ 2.12M
$ 2.12M$ 2.12M

$ 855.00M
$ 855.00M$ 855.00M

45.98B
45.98B 45.98B

50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000

45,980,537,333.641594
45,980,537,333.641594 45,980,537,333.641594

91.96%

0.01%

ETH

Had Pasaran semasa Gala ialah $ 786.27M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 2.12M. Bekalan edaran GALA ialah 45.98B, dengan jumlah bekalan sebanyak 45980537333.641594. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 855.00M.

Gala (GALA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Gala hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0001493+0.88%
30 Hari$ -0.00047-2.68%
60 Hari$ -0.0018-9.53%
90 Hari$ +0.0031+22.14%
Perubahan Harga Gala Hari Ini

Hari ini, GALA mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0001493 (+0.88%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariGala

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00047 (-2.68%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Gala

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, GALA mengalami perubahan sebanyak $ -0.0018 (-9.53%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Gala

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0031 (+22.14%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Gala (GALA)?

Semak Galahalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Gala (GALA)

Gala Games was founded with one goal in mind: to give power back to the gamers. Our mission is to enable freedom through play. To this end, we have embarked on one of the most ambitious development projects to date - the creation of the Gala Games Ecosystem. Founded by Eric Schiermeyer (the co-founder of Zynga and gaming legend), Wright Thurston (one of the first major miners in the cryptocurrency space and holder of multiple patents on blockchain technology), and Michael McCarthy (the Creative Director behind viral gaming hits such as Farmville 2), Gala Games is here to fundamentally redefine both the gaming and blockchain spaces. The first game released by Gala Games, Town Star, is a deceptively simple looking but incredibly deep farming simulation in which user builds a farm to compete in weekly competitions. At various places, NFTs can be used in the game to provide bonuses but are not required to play, have fun, or compete. Mirandus, the MMORPG/Adventure Simulator currently under development by Gala Games is working to completely redefine both the game development pipeline, as well as the gameplay model by putting the power in the hands of the players and giving them ultimate control over the in-game economy.

Gala tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Gala pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak GALA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Gala di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Gala anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Gala Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Gala (GALA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Gala (GALA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Gala.

Semak Gala ramalan harga sekarang!

Tokenomik Gala (GALA)

Memahami tokenomik Gala (GALA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GALA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Gala (GALA)

Mencari cara membeli Gala? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Gala di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

GALA kepada Mata Wang Tempatan

Gala Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Gala, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Gala Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Gala

Berapakah nilai Gala (GALA) hari ini?
Harga langsung GALA dalam USD ialah 0.0171 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa GALA ke USD?
Harga semasa GALA ke USD ialah $ 0.0171. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Gala?
Had pasaran untuk GALA ialah $ 786.27M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran GALA?
Bekalan edaran GALA ialah 45.98B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GALA?
GALA mencapai harga ATH sebanyak 0.8366854878441121 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GALA?
GALA melihat harga ATL sebanyak 0.00015101 USD.
Berapakah jumlah dagangan GALA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GALAialah $ 2.12M USD.
Adakah GALA akan naik lebih tinggi tahun ini?
GALA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GALAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:26:04 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

