Gala Games was founded with one goal in mind: to give power back to the gamers. Our mission is to enable freedom through play. To this end, we have embarked on one of the most ambitious development projects to date - the creation of the Gala Games Ecosystem. Founded by Eric Schiermeyer (the co-founder of Zynga and gaming legend), Wright Thurston (one of the first major miners in the cryptocurrency space and holder of multiple patents on blockchain technology), and Michael McCarthy (the Creative Director behind viral gaming hits such as Farmville 2), Gala Games is here to fundamentally redefine both the gaming and blockchain spaces. The first game released by Gala Games, Town Star, is a deceptively simple looking but incredibly deep farming simulation in which user builds a farm to compete in weekly competitions. At various places, NFTs can be used in the game to provide bonuses but are not required to play, have fun, or compete. Mirandus, the MMORPG/Adventure Simulator currently under development by Gala Games is working to completely redefine both the game development pipeline, as well as the gameplay model by putting the power in the hands of the players and giving them ultimate control over the in-game economy.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Gala Berapakah nilai Gala (GALA) hari ini? Harga langsung GALA dalam USD ialah 0.0171 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa GALA ke USD? $ 0.0171 . Lihat Harga semasa GALA ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Gala? Had pasaran untuk GALA ialah $ 786.27M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran GALA? Bekalan edaran GALA ialah 45.98B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GALA? GALA mencapai harga ATH sebanyak 0.8366854878441121 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GALA? GALA melihat harga ATL sebanyak 0.00015101 USD . Berapakah jumlah dagangan GALA? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GALAialah $ 2.12M USD . Adakah GALA akan naik lebih tinggi tahun ini? GALA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GALAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Gala (GALA) Kemas Kini Industri Penting

