Galeon Harga Hari Ini

Harga langsung Galeon (GALEON) hari ini ialah $ 0.01233, dengan 1.14% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GALEON kepada USD penukaran adalah $ 0.01233 setiap GALEON.

Galeon kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- GALEON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GALEON didagangkan antara $ 0.01178 (rendah) dan $ 0.01241 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, GALEON dipindahkan +4.13% dalam sejam terakhir dan -19.15% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 81.01K.

Galeon (GALEON) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 81.01K$ 81.01K $ 81.01K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 49.32M$ 49.32M $ 49.32M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Galeon ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 81.01K. Bekalan edaran GALEON ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 4000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 49.32M.