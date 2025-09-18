Apakah itu SQUID MEME (GAME)

Squid Meme is a fast-growing meme inspired by Squid Game series. Users can earn SMEME and TON by playing game within SquidMeme miniapp.

Tokenomik SQUID MEME (GAME)

Memahami tokenomik SQUID MEME (GAME) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GAME dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai SQUID MEME Berapakah nilai SQUID MEME (GAME) hari ini? Harga langsung GAME dalam USD ialah 26.4982 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa GAME ke USD? $ 26.4982 . Lihat Harga semasa GAME ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran SQUID MEME? Had pasaran untuk GAME ialah -- USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran GAME? Bekalan edaran GAME ialah -- USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GAME? GAME mencapai harga ATH sebanyak -- USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GAME? GAME melihat harga ATL sebanyak -- USD . Berapakah jumlah dagangan GAME? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GAMEialah $ 11.36K USD . Adakah GAME akan naik lebih tinggi tahun ini? GAME mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GAMEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

SQUID MEME (GAME) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

