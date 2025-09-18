Lagi Mengenai GAME

Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-18 01:28:54 (UTC+8)

SQUID MEME (GAME) Maklumat Harga (USD)

SQUID MEME (GAME) harga masa nyata ialah $ 26.4982. Sepanjang 24 jam yang lalu, GAME didagangkan antara $ 26.1 rendah dan $ 28.8674 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GAME sepanjang masa ialah --, manakala harga terendah sepanjang masa ialah --.

Dari segi prestasi jangka pendek, GAME telah berubah sebanyak -0.07% sejak sejam yang lalu, -1.89% dalam 24 jam dan -2.27% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Had Pasaran semasa SQUID MEME ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 11.36K. Bekalan edaran GAME ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 456000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.08B.

SQUID MEME (GAME) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk SQUID MEME hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.509545-1.89%
30 Hari$ +2.3429+9.69%
60 Hari$ +17.1925+184.75%
90 Hari$ +26.3732+21,098.56%
Perubahan Harga SQUID MEME Hari Ini

Hari ini, GAME mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.509545 (-1.89%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSQUID MEME

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +2.3429 (+9.69%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari SQUID MEME

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, GAME mengalami perubahan sebanyak $ +17.1925 (+184.75%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari SQUID MEME

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +26.3732 (+21,098.56%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga SQUID MEME (GAME)?

Semak SQUID MEMEhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu SQUID MEME (GAME)

Squid Meme is a fast-growing meme inspired by Squid Game series. Users can earn SMEME and TON by playing game within SquidMeme miniapp.

SQUID MEME tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus SQUID MEME pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak GAME ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang SQUID MEME di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian SQUID MEME anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Memahami tokenomik SQUID MEME (GAME) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GAME dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

GAME kepada Mata Wang Tempatan

1 SQUID MEME(GAME) ke VND
697,300.133
1 SQUID MEME(GAME) ke AUD
A$39.7473
1 SQUID MEME(GAME) ke GBP
19.343686
1 SQUID MEME(GAME) ke EUR
22.258488
1 SQUID MEME(GAME) ke USD
$26.4982
1 SQUID MEME(GAME) ke MYR
RM110.762476
1 SQUID MEME(GAME) ke TRY
1,093.845696
1 SQUID MEME(GAME) ke JPY
¥3,868.7372
1 SQUID MEME(GAME) ke ARS
ARS$39,082.725144
1 SQUID MEME(GAME) ke RUB
2,225.583818
1 SQUID MEME(GAME) ke INR
2,326.011996
1 SQUID MEME(GAME) ke IDR
Rp434,396.651808
1 SQUID MEME(GAME) ke KRW
36,498.885662
1 SQUID MEME(GAME) ke PHP
1,504.567796
1 SQUID MEME(GAME) ke EGP
￡E.1,275.358366
1 SQUID MEME(GAME) ke BRL
R$140.44046
1 SQUID MEME(GAME) ke CAD
C$36.302534
1 SQUID MEME(GAME) ke BDT
3,225.360904
1 SQUID MEME(GAME) ke NGN
39,608.449432
1 SQUID MEME(GAME) ke COP
$102,705.963272
1 SQUID MEME(GAME) ke ZAR
R.460.008752
1 SQUID MEME(GAME) ke UAH
1,092.255804
1 SQUID MEME(GAME) ke VES
Bs4,239.712
1 SQUID MEME(GAME) ke CLP
$25,173.29
1 SQUID MEME(GAME) ke PKR
Rs7,460.038246
1 SQUID MEME(GAME) ke KZT
14,354.339922
1 SQUID MEME(GAME) ke THB
฿840.522904
1 SQUID MEME(GAME) ke TWD
NT$795.210982
1 SQUID MEME(GAME) ke AED
د.إ97.248394
1 SQUID MEME(GAME) ke CHF
Fr20.668596
1 SQUID MEME(GAME) ke HKD
HK$205.891014
1 SQUID MEME(GAME) ke AMD
֏10,121.517454
1 SQUID MEME(GAME) ke MAD
.د.م237.423872
1 SQUID MEME(GAME) ke MXN
$485.447024
1 SQUID MEME(GAME) ke SAR
ريال99.36825
1 SQUID MEME(GAME) ke PLN
94.863556
1 SQUID MEME(GAME) ke RON
лв113.147314
1 SQUID MEME(GAME) ke SEK
kr245.373332
1 SQUID MEME(GAME) ke BGN
лв43.72203
1 SQUID MEME(GAME) ke HUF
Ft8,716.317908
1 SQUID MEME(GAME) ke CZK
543.743064
1 SQUID MEME(GAME) ke KWD
د.ك8.0554528
1 SQUID MEME(GAME) ke ILS
88.503988
1 SQUID MEME(GAME) ke AOA
Kz24,154.964174
1 SQUID MEME(GAME) ke BHD
.د.ب9.9898214
1 SQUID MEME(GAME) ke BMD
$26.4982
1 SQUID MEME(GAME) ke DKK
kr166.673678
1 SQUID MEME(GAME) ke HNL
L694.517822
1 SQUID MEME(GAME) ke MUR
1,193.74391
1 SQUID MEME(GAME) ke NAD
$460.538716
1 SQUID MEME(GAME) ke NOK
kr259.68236
1 SQUID MEME(GAME) ke NZD
$44.251994
1 SQUID MEME(GAME) ke PAB
B/.26.4982
1 SQUID MEME(GAME) ke PGK
K110.497494
1 SQUID MEME(GAME) ke QAR
ر.ق96.453448
1 SQUID MEME(GAME) ke RSD
дин.2,620.67198

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai SQUID MEME

Berapakah nilai SQUID MEME (GAME) hari ini?
Harga langsung GAME dalam USD ialah 26.4982 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa GAME ke USD?
Harga semasa GAME ke USD ialah $ 26.4982. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran SQUID MEME?
Had pasaran untuk GAME ialah -- USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran GAME?
Bekalan edaran GAME ialah -- USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GAME?
GAME mencapai harga ATH sebanyak -- USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GAME?
GAME melihat harga ATL sebanyak -- USD.
Berapakah jumlah dagangan GAME?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GAMEialah $ 11.36K USD.
Adakah GAME akan naik lebih tinggi tahun ini?
GAME mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GAMEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-18 01:28:54 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

