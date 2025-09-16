Lagi Mengenai GAME2

GameBuildHargae(GAME2)

1 GAME2 ke USD Harga Langsung:

$0.003021
$0.003021$0.003021
-1.40%1D
USD
GameBuild (GAME2) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:49:59 (UTC+8)

GameBuild (GAME2) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00298
$ 0.00298$ 0.00298
24J Rendah
$ 0.003217
$ 0.003217$ 0.003217
24J Tinggi

$ 0.00298
$ 0.00298$ 0.00298

$ 0.003217
$ 0.003217$ 0.003217

$ 0.009297992215811303
$ 0.009297992215811303$ 0.009297992215811303

$ 0.002490664239146623
$ 0.002490664239146623$ 0.002490664239146623

-0.37%

-1.40%

+0.43%

+0.43%

GameBuild (GAME2) harga masa nyata ialah $ 0.003024. Sepanjang 24 jam yang lalu, GAME2 didagangkan antara $ 0.00298 rendah dan $ 0.003217 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GAME2 sepanjang masa ialah $ 0.009297992215811303, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.002490664239146623.

Dari segi prestasi jangka pendek, GAME2 telah berubah sebanyak -0.37% sejak sejam yang lalu, -1.40% dalam 24 jam dan +0.43% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

GameBuild (GAME2) Maklumat Pasaran

No.553

$ 54.71M
$ 54.71M$ 54.71M

$ 102.30K
$ 102.30K$ 102.30K

$ 64.77M
$ 64.77M$ 64.77M

18.09B
18.09B 18.09B

21,419,639,400
21,419,639,400 21,419,639,400

21,419,639,000
21,419,639,000 21,419,639,000

84.46%

ETH

Had Pasaran semasa GameBuild ialah $ 54.71M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 102.30K. Bekalan edaran GAME2 ialah 18.09B, dengan jumlah bekalan sebanyak 21419639000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 64.77M.

GameBuild (GAME2) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk GameBuild hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00004289-1.40%
30 Hari$ -0.000768-20.26%
60 Hari$ -0.000647-17.63%
90 Hari$ +0.000118+4.06%
Perubahan Harga GameBuild Hari Ini

Hari ini, GAME2 mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00004289 (-1.40%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariGameBuild

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000768 (-20.26%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari GameBuild

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, GAME2 mengalami perubahan sebanyak $ -0.000647 (-17.63%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari GameBuild

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.000118 (+4.06%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga GameBuild (GAME2)?

Semak GameBuildhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu GameBuild (GAME2)

GameBuild is a next-generation game infrastructure with powerful toolkits, bringing a brand new economics and experience for Gamers, Developers and Advertisers

GameBuild tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus GameBuild pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak GAME2 ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang GameBuild di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian GameBuild anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

GameBuild Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai GameBuild (GAME2) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset GameBuild (GAME2) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk GameBuild.

Semak GameBuild ramalan harga sekarang!

Tokenomik GameBuild (GAME2)

Memahami tokenomik GameBuild (GAME2) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GAME2 dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli GameBuild (GAME2)

Mencari cara membeli GameBuild? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah GameBuild di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

GAME2 kepada Mata Wang Tempatan

GameBuild Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang GameBuild, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web GameBuild Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai GameBuild

Berapakah nilai GameBuild (GAME2) hari ini?
Harga langsung GAME2 dalam USD ialah 0.003024 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa GAME2 ke USD?
Harga semasa GAME2 ke USD ialah $ 0.003024. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran GameBuild?
Had pasaran untuk GAME2 ialah $ 54.71M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran GAME2?
Bekalan edaran GAME2 ialah 18.09B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GAME2?
GAME2 mencapai harga ATH sebanyak 0.009297992215811303 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GAME2?
GAME2 melihat harga ATL sebanyak 0.002490664239146623 USD.
Berapakah jumlah dagangan GAME2?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GAME2ialah $ 102.30K USD.
Adakah GAME2 akan naik lebih tinggi tahun ini?
GAME2 mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GAME2ramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:49:59 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

