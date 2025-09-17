Apakah itu Gather (GAT)

Gather implements information and data encryption through the GProto communication protocol, provides distributed long link clusters, and builds a DePIN network through G-BOX hardware equipment to achieve a stable decentralized message exchange network. $GAT is the circulating asset of the Gather platform, used to carry the ecological value of the Gather network, and becomes the anchor asset for the equivalent exchange of computing power contributions in the Gather network in reality. Early users who participate in the infrastructure construction of the Gather network can receive GAT token rewards.

Tokenomik Gather (GAT)

Memahami tokenomik Gather (GAT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GAT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Gather Berapakah nilai Gather (GAT) hari ini? Harga langsung GAT dalam USD ialah 0.638 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa GAT ke USD? $ 0.638 . Lihat Harga semasa GAT ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Gather? Had pasaran untuk GAT ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran GAT? Bekalan edaran GAT ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GAT? GAT mencapai harga ATH sebanyak 46.85788471173177 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GAT? GAT melihat harga ATL sebanyak 0.5029087773066527 USD . Berapakah jumlah dagangan GAT? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GATialah $ 0.00 USD . Adakah GAT akan naik lebih tinggi tahun ini? GAT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GATramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

