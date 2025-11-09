BursaDEX+
Blue Chip Blitz
Harga Gata langsung hari ini ialah 0.01364 USD.GATA modal pasaran ialah 1,312,733.8554 USD. Jejaki masa nyata GATA kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

GataHargae(GATA)

Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:57:41 (UTC+8)

Gata Harga Hari Ini

Harga langsung Gata (GATA) hari ini ialah $ 0.01364, dengan 8.37% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GATA kepada USD penukaran adalah $ 0.01364 setiap GATA.

Gata kini berada pada kedudukan #1956 mengikut permodalan pasaran pada $ 1.31M, dengan bekalan edaran sebanyak 96.24M GATA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GATA didagangkan antara $ 0.013 (rendah) dan $ 0.01671 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.17518834628959326, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.012968963083703223.

Dalam prestasi jangka pendek, GATA dipindahkan -2.92% dalam sejam terakhir dan -17.89% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 62.63K.

Gata (GATA) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Gata ialah $ 1.31M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 62.63K. Bekalan edaran GATA ialah 96.24M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 13.64M.

Gata Sejarah Harga USD

Gata (GATA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Gata hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

Perubahan Harga Gata Hari Ini

Hari ini, GATA mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0012386 (-8.37%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariGata

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0178 (-56.62%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Gata

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, GATA mengalami perubahan sebanyak $ -0.01545 (-53.12%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Gata

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00364 (+36.40%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Gata (GATA)?

Semak Gatahalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Gata

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Gata pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Gata?

GATA token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact GATA's value.

Supply & Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior affect price dynamics.

Utility & Adoption: Real-world use cases, partnerships, and platform integration drive demand.

Regulatory News: Government policies and crypto regulations create market volatility.

Technical Developments: Protocol upgrades, security improvements, and new features influence investor interest.

Community Activity: Social media buzz, developer engagement, and ecosystem growth impact perception.

Whale Movements: Large holder transactions can cause significant price swings due to lower liquidity.

Exchange Listings: New exchange availability increases accessibility and potential trading volume.

Mengapa orang ingin tahu harga Gata hari ini?

People want to know GATA price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio value, identifying market trends, timing buy/sell orders, and assessing investment performance. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and manage risk effectively.

Ramalan Harga untuk Gata

Gata (GATA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GATA pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Gata (GATA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Gata berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga Gata yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk GATA ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Gata Ramalan Harga.

Perihal Gata

GATA is a cryptocurrency asset that operates on a decentralized platform. The primary purpose of GATA is to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive payments quickly and securely without the need for intermediaries. It employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. GATA's supply model is fixed, meaning that there is a predetermined number of coins that will ever be in circulation. This cryptocurrency is typically used in online marketplaces and for remittances, providing a decentralized and cost-effective alternative to traditional financial systems. Its ecosystem is designed to support the development of decentralized applications, further expanding its utility and potential use cases.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Gata dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Gata? Membeli GATA adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Gata. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Gata (GATA) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Langkah 4

Pilih Token Anda

Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Panduan Cara Membeli Gata (GATA)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Gata

Memiliki Gata membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Gata (GATA) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Apakah itu Gata (GATA)

Gata accelerates AI advancement through decentralisation. We build a decentralized model to unlock foundational AI resources—data and compute—powering open AI and returning value to the many, not the few.

Gata Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Gata, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Gata

Berapakah nilai 1 Gata pada tahun 2030?
Jika Gata berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Gata berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:57:41 (UTC+8)

Gata (GATA) Kemas Kini Industri Penting

