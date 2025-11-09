Gata Harga Hari Ini

Harga langsung Gata (GATA) hari ini ialah $ 0.01364, dengan 8.37% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GATA kepada USD penukaran adalah $ 0.01364 setiap GATA.

Gata kini berada pada kedudukan #1956 mengikut permodalan pasaran pada $ 1.31M, dengan bekalan edaran sebanyak 96.24M GATA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GATA didagangkan antara $ 0.013 (rendah) dan $ 0.01671 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.17518834628959326, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.012968963083703223.

Dalam prestasi jangka pendek, GATA dipindahkan -2.92% dalam sejam terakhir dan -17.89% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 62.63K.

Gata (GATA) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1956 Modal Pasaran $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M Kelantangan (24J) $ 62.63K$ 62.63K $ 62.63K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 13.64M$ 13.64M $ 13.64M Bekalan Peredaran 96.24M 96.24M 96.24M Bekalan Maks 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Kadar Peredaran 9.62% Rantaian Blok Awam BSC

