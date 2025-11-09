GOLD BNB Harga Hari Ini

Harga langsung GOLD BNB (GBNB) hari ini ialah $ 0.0000000000000855, dengan 8.06% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GBNB kepada USD penukaran adalah $ 0.0000000000000855 setiap GBNB.

GOLD BNB kini berada pada kedudukan #4857 mengikut permodalan pasaran pada $ 0.00, dengan bekalan edaran sebanyak 0.00 GBNB. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GBNB didagangkan antara $ 0.0000000000000835 (rendah) dan $ 0.0000000000001176 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.000000000003975821, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000000000000013105.

Dalam prestasi jangka pendek, GBNB dipindahkan -2.18% dalam sejam terakhir dan -24.54% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 8.31K.

GOLD BNB (GBNB) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.4857 Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 8.31K$ 8.31K $ 8.31K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 35.97K$ 35.97K $ 35.97K Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Bekalan Maks 420,690,000,000,000,000 420,690,000,000,000,000 420,690,000,000,000,000 Jumlah Bekalan 420,690,000,000,000,000 420,690,000,000,000,000 420,690,000,000,000,000 Kadar Peredaran 0.00% Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa GOLD BNB ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 8.31K. Bekalan edaran GBNB ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 420690000000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 35.97K.