1 GCB ke USD Harga Langsung:

$0.03068
-0.19%1D
USD
GCB TOKEN (GCB) Carta Harga Langsung
GCB TOKEN (GCB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.03058
24J Rendah
$ 0.03094
24J Tinggi

$ 0.03058
$ 0.03094
$ 0.3413586978426147
$ 0.025015739570114492
-0.07%

-0.19%

-12.47%

-12.47%

GCB TOKEN (GCB) harga masa nyata ialah $ 0.03068. Sepanjang 24 jam yang lalu, GCB didagangkan antara $ 0.03058 rendah dan $ 0.03094 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GCB sepanjang masa ialah $ 0.3413586978426147, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.025015739570114492.

Dari segi prestasi jangka pendek, GCB telah berubah sebanyak -0.07% sejak sejam yang lalu, -0.19% dalam 24 jam dan -12.47% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

GCB TOKEN (GCB) Maklumat Pasaran

No.680

$ 36.87M
$ 76.96K
$ 76.70M
1.20B
2,500,000,000
1,201,844,746.3740873
48.07%

BSC

Had Pasaran semasa GCB TOKEN ialah $ 36.87M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 76.96K. Bekalan edaran GCB ialah 1.20B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1201844746.3740873. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 76.70M.

GCB TOKEN (GCB) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk GCB TOKEN hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000584-0.19%
30 Hari$ -0.00597-16.29%
60 Hari$ -0.01942-38.77%
90 Hari$ -0.02939-48.93%
Perubahan Harga GCB TOKEN Hari Ini

Hari ini, GCB mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0000584 (-0.19%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariGCB TOKEN

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00597 (-16.29%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari GCB TOKEN

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, GCB mengalami perubahan sebanyak $ -0.01942 (-38.77%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari GCB TOKEN

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.02939 (-48.93%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga GCB TOKEN (GCB)?

Semak GCB TOKENhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu GCB TOKEN (GCB)

GCB token is a utility token designed for the future, enabling secure, fast, and convenient financial transactions globally.

GCB TOKEN tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus GCB TOKEN pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak GCB ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang GCB TOKEN di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian GCB TOKEN anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

GCB TOKEN Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai GCB TOKEN (GCB) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset GCB TOKEN (GCB) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk GCB TOKEN.

Semak GCB TOKEN ramalan harga sekarang!

Tokenomik GCB TOKEN (GCB)

Memahami tokenomik GCB TOKEN (GCB) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GCB dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli GCB TOKEN (GCB)

Mencari cara membeli GCB TOKEN? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah GCB TOKEN di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

GCB kepada Mata Wang Tempatan

1 GCB TOKEN(GCB) ke VND
807.3442
1 GCB TOKEN(GCB) ke AUD
A$0.0457132
1 GCB TOKEN(GCB) ke GBP
0.0223964
1 GCB TOKEN(GCB) ke EUR
0.0257712
1 GCB TOKEN(GCB) ke USD
$0.03068
1 GCB TOKEN(GCB) ke MYR
RM0.128856
1 GCB TOKEN(GCB) ke TRY
1.2661636
1 GCB TOKEN(GCB) ke JPY
¥4.47928
1 GCB TOKEN(GCB) ke ARS
ARS$45.0511256
1 GCB TOKEN(GCB) ke RUB
2.5519624
1 GCB TOKEN(GCB) ke INR
2.6976924
1 GCB TOKEN(GCB) ke IDR
Rp502.9507392
1 GCB TOKEN(GCB) ke KRW
42.3172308
1 GCB TOKEN(GCB) ke PHP
1.7417036
1 GCB TOKEN(GCB) ke EGP
￡E.1.4747876
1 GCB TOKEN(GCB) ke BRL
R$0.1622972
1 GCB TOKEN(GCB) ke CAD
C$0.0420316
1 GCB TOKEN(GCB) ke BDT
3.736824
1 GCB TOKEN(GCB) ke NGN
45.8592368
1 GCB TOKEN(GCB) ke COP
$119.377414
1 GCB TOKEN(GCB) ke ZAR
R.0.5313776
1 GCB TOKEN(GCB) ke UAH
1.2630956
1 GCB TOKEN(GCB) ke VES
Bs4.9088
1 GCB TOKEN(GCB) ke CLP
$29.11532
1 GCB TOKEN(GCB) ke PKR
Rs8.7082112
1 GCB TOKEN(GCB) ke KZT
16.6015616
1 GCB TOKEN(GCB) ke THB
฿0.9716356
1 GCB TOKEN(GCB) ke TWD
NT$0.923468
1 GCB TOKEN(GCB) ke AED
د.إ0.1125956
1 GCB TOKEN(GCB) ke CHF
Fr0.0239304
1 GCB TOKEN(GCB) ke HKD
HK$0.2386904
1 GCB TOKEN(GCB) ke AMD
֏11.732032
1 GCB TOKEN(GCB) ke MAD
.د.م0.2751996
1 GCB TOKEN(GCB) ke MXN
$0.5608304
1 GCB TOKEN(GCB) ke SAR
ريال0.11505
1 GCB TOKEN(GCB) ke PLN
0.1098344
1 GCB TOKEN(GCB) ke RON
лв0.1306968
1 GCB TOKEN(GCB) ke SEK
kr0.2828696
1 GCB TOKEN(GCB) ke BGN
лв0.050622
1 GCB TOKEN(GCB) ke HUF
Ft10.0654944
1 GCB TOKEN(GCB) ke CZK
0.6283264
1 GCB TOKEN(GCB) ke KWD
د.ك0.00932672
1 GCB TOKEN(GCB) ke ILS
0.1021644
1 GCB TOKEN(GCB) ke AOA
Kz27.9669676
1 GCB TOKEN(GCB) ke BHD
.د.ب0.01156636
1 GCB TOKEN(GCB) ke BMD
$0.03068
1 GCB TOKEN(GCB) ke DKK
kr0.1926704
1 GCB TOKEN(GCB) ke HNL
L0.8047364
1 GCB TOKEN(GCB) ke MUR
1.38827
1 GCB TOKEN(GCB) ke NAD
$0.5329116
1 GCB TOKEN(GCB) ke NOK
kr0.29913
1 GCB TOKEN(GCB) ke NZD
$0.0509288
1 GCB TOKEN(GCB) ke PAB
B/.0.03068
1 GCB TOKEN(GCB) ke PGK
K0.1282424
1 GCB TOKEN(GCB) ke QAR
ر.ق0.1116752
1 GCB TOKEN(GCB) ke RSD
дин.3.0293432

GCB TOKEN Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang GCB TOKEN, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web GCB TOKEN Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai GCB TOKEN

Berapakah nilai GCB TOKEN (GCB) hari ini?
Harga langsung GCB dalam USD ialah 0.03068 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa GCB ke USD?
Harga semasa GCB ke USD ialah $ 0.03068. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran GCB TOKEN?
Had pasaran untuk GCB ialah $ 36.87M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran GCB?
Bekalan edaran GCB ialah 1.20B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GCB?
GCB mencapai harga ATH sebanyak 0.3413586978426147 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GCB?
GCB melihat harga ATL sebanyak 0.025015739570114492 USD.
Berapakah jumlah dagangan GCB?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GCBialah $ 76.96K USD.
Adakah GCB akan naik lebih tinggi tahun ini?
GCB mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GCBramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

