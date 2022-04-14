Tokenomik GCB TOKEN (GCB)

Lihat cerapan utama tentang GCB TOKEN (GCB), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

GCB TOKEN (GCB) Maklumat

GCB token is a utility token designed for the future, enabling secure, fast, and convenient financial transactions globally.

Laman Web Rasmi:
https://www.gcbex.com
Kertas putih:
https://gcbtoken.io/download/white-paper
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0x84f70be4DEb029d5f8AACBeAcC74c4dC10737342

GCB TOKEN (GCB) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk GCB TOKEN (GCB), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 37.10M
$ 37.10M
Jumlah Bekalan:
$ 1.20B
$ 1.20B
Bekalan Edaran:
$ 1.20B
$ 1.20B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 77.18M
$ 77.18M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.3476
$ 0.3476
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.025015739570114492
$ 0.025015739570114492
Harga Semasa:
$ 0.03087
$ 0.03087

Tokenomik GCB TOKEN (GCB): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik GCB TOKEN (GCB) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token GCB yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token GCB yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik GCB, terokai GCB harga langsung token!

Cara Membeli GCB

Berminat untuk menambah GCB TOKEN (GCB) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli GCB, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

GCB TOKEN (GCB) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga GCB membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

GCB Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju GCB? Halaman ramalan harga GCB kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.