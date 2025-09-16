Apakah itu Gearbox (GEAR)

Gearbox is a generalized leverage protocol. It has two sides to it: passive liquidity providers who earn low-risk APY by providing single-asset liquidity; and active farmers, firms, or even other protocols who borrow those assets to trade or farm with even x10 leverage.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Gearbox Berapakah nilai Gearbox (GEAR) hari ini? Harga langsung GEAR dalam USD ialah 0.003783 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa GEAR ke USD? $ 0.003783 . Lihat Harga semasa GEAR ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Gearbox? Had pasaran untuk GEAR ialah $ 37.83M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran GEAR? Bekalan edaran GEAR ialah 10.00B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GEAR? GEAR mencapai harga ATH sebanyak 0.04199126237952066 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GEAR? GEAR melihat harga ATL sebanyak 0.002394699189497087 USD . Berapakah jumlah dagangan GEAR? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GEARialah $ 43.87K USD . Adakah GEAR akan naik lebih tinggi tahun ini? GEAR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GEARramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Gearbox (GEAR) Kemas Kini Industri Penting

