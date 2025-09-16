Lagi Mengenai GEAR

Gearbox

GearboxHargae(GEAR)

1 GEAR ke USD Harga Langsung:

$0.003783
$0.003783$0.003783
-1.33%1D
USD
Gearbox (GEAR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:38:32 (UTC+8)

Gearbox (GEAR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.003544
$ 0.003544$ 0.003544
24J Rendah
$ 0.00393
$ 0.00393$ 0.00393
24J Tinggi

$ 0.003544
$ 0.003544$ 0.003544

$ 0.00393
$ 0.00393$ 0.00393

$ 0.04199126237952066
$ 0.04199126237952066$ 0.04199126237952066

$ 0.002394699189497087
$ 0.002394699189497087$ 0.002394699189497087

-1.23%

-1.32%

-0.64%

-0.64%

Gearbox (GEAR) harga masa nyata ialah $ 0.003783. Sepanjang 24 jam yang lalu, GEAR didagangkan antara $ 0.003544 rendah dan $ 0.00393 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GEAR sepanjang masa ialah $ 0.04199126237952066, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.002394699189497087.

Dari segi prestasi jangka pendek, GEAR telah berubah sebanyak -1.23% sejak sejam yang lalu, -1.32% dalam 24 jam dan -0.64% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Gearbox (GEAR) Maklumat Pasaran

No.673

$ 37.83M
$ 37.83M$ 37.83M

$ 43.87K
$ 43.87K$ 43.87K

$ 37.83M
$ 37.83M$ 37.83M

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

100.00%

ETH

Had Pasaran semasa Gearbox ialah $ 37.83M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 43.87K. Bekalan edaran GEAR ialah 10.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 37.83M.

Gearbox (GEAR) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Gearbox hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00005099-1.32%
30 Hari$ -0.00009-2.33%
60 Hari$ -0.000333-8.10%
90 Hari$ +0.000662+21.21%
Perubahan Harga Gearbox Hari Ini

Hari ini, GEAR mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00005099 (-1.32%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariGearbox

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00009 (-2.33%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Gearbox

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, GEAR mengalami perubahan sebanyak $ -0.000333 (-8.10%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Gearbox

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.000662 (+21.21%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Gearbox (GEAR)?

Semak Gearboxhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Gearbox (GEAR)

Gearbox is a generalized leverage protocol. It has two sides to it: passive liquidity providers who earn low-risk APY by providing single-asset liquidity; and active farmers, firms, or even other protocols who borrow those assets to trade or farm with even x10 leverage.

Gearbox tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Gearbox pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak GEAR ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Gearbox di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Gearbox anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Gearbox Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Gearbox (GEAR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Gearbox (GEAR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Gearbox.

Semak Gearbox ramalan harga sekarang!

Tokenomik Gearbox (GEAR)

Memahami tokenomik Gearbox (GEAR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GEAR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Gearbox (GEAR)

Mencari cara membeli Gearbox? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Gearbox di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

GEAR kepada Mata Wang Tempatan

1 Gearbox(GEAR) ke VND
99.549645
1 Gearbox(GEAR) ke AUD
A$0.00563667
1 Gearbox(GEAR) ke GBP
0.00276159
1 Gearbox(GEAR) ke EUR
0.00317772
1 Gearbox(GEAR) ke USD
$0.003783
1 Gearbox(GEAR) ke MYR
RM0.0158886
1 Gearbox(GEAR) ke TRY
0.15612441
1 Gearbox(GEAR) ke JPY
¥0.552318
1 Gearbox(GEAR) ke ARS
ARS$5.53067034
1 Gearbox(GEAR) ke RUB
0.31417815
1 Gearbox(GEAR) ke INR
0.332904
1 Gearbox(GEAR) ke IDR
Rp62.01638352
1 Gearbox(GEAR) ke KRW
5.22511743
1 Gearbox(GEAR) ke PHP
0.21498789
1 Gearbox(GEAR) ke EGP
￡E.0.18188664
1 Gearbox(GEAR) ke BRL
R$0.02008773
1 Gearbox(GEAR) ke CAD
C$0.00518271
1 Gearbox(GEAR) ke BDT
0.4607694
1 Gearbox(GEAR) ke NGN
5.64624099
1 Gearbox(GEAR) ke COP
$14.71984215
1 Gearbox(GEAR) ke ZAR
R.0.06563505
1 Gearbox(GEAR) ke UAH
0.15574611
1 Gearbox(GEAR) ke VES
Bs0.60528
1 Gearbox(GEAR) ke CLP
$3.590067
1 Gearbox(GEAR) ke PKR
Rs1.07376672
1 Gearbox(GEAR) ke KZT
2.04705696
1 Gearbox(GEAR) ke THB
฿0.11973195
1 Gearbox(GEAR) ke TWD
NT$0.11375481
1 Gearbox(GEAR) ke AED
د.إ0.01388361
1 Gearbox(GEAR) ke CHF
Fr0.00295074
1 Gearbox(GEAR) ke HKD
HK$0.02943174
1 Gearbox(GEAR) ke AMD
֏1.4466192
1 Gearbox(GEAR) ke MAD
.د.م0.03393351
1 Gearbox(GEAR) ke MXN
$0.06938022
1 Gearbox(GEAR) ke SAR
ريال0.01418625
1 Gearbox(GEAR) ke PLN
0.01358097
1 Gearbox(GEAR) ke RON
лв0.01615341
1 Gearbox(GEAR) ke SEK
kr0.03491709
1 Gearbox(GEAR) ke BGN
лв0.00624195
1 Gearbox(GEAR) ke HUF
Ft1.24438002
1 Gearbox(GEAR) ke CZK
0.07766499
1 Gearbox(GEAR) ke KWD
د.ك0.001153815
1 Gearbox(GEAR) ke ILS
0.01259739
1 Gearbox(GEAR) ke AOA
Kz3.44846931
1 Gearbox(GEAR) ke BHD
.د.ب0.001426191
1 Gearbox(GEAR) ke BMD
$0.003783
1 Gearbox(GEAR) ke DKK
kr0.0238329
1 Gearbox(GEAR) ke HNL
L0.09922809
1 Gearbox(GEAR) ke MUR
0.17118075
1 Gearbox(GEAR) ke NAD
$0.06571071
1 Gearbox(GEAR) ke NOK
kr0.03699774
1 Gearbox(GEAR) ke NZD
$0.00631761
1 Gearbox(GEAR) ke PAB
B/.0.003783
1 Gearbox(GEAR) ke PGK
K0.01581294
1 Gearbox(GEAR) ke QAR
ر.ق0.01377012
1 Gearbox(GEAR) ke RSD
дин.0.37425219

Gearbox Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Gearbox, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Gearbox Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Gearbox

Berapakah nilai Gearbox (GEAR) hari ini?
Harga langsung GEAR dalam USD ialah 0.003783 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa GEAR ke USD?
Harga semasa GEAR ke USD ialah $ 0.003783. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Gearbox?
Had pasaran untuk GEAR ialah $ 37.83M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran GEAR?
Bekalan edaran GEAR ialah 10.00B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GEAR?
GEAR mencapai harga ATH sebanyak 0.04199126237952066 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GEAR?
GEAR melihat harga ATL sebanyak 0.002394699189497087 USD.
Berapakah jumlah dagangan GEAR?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GEARialah $ 43.87K USD.
Adakah GEAR akan naik lebih tinggi tahun ini?
GEAR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GEARramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:38:32 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

