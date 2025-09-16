Lagi Mengenai GEL

Maklumat Harga GEL

Kertas putih GEL

Laman Web Rasmi GEL

Tokenomik GEL

Ramalan Harga GEL

Sejarah GEL

GEL Panduan Membeli

Penukar Mata Wang GEL-ke-Fiat

GEL Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Gelato Network Logo

Gelato NetworkHargae(GEL)

1 GEL ke USD Harga Langsung:

$0.06521
$0.06521$0.06521
+0.55%1D
USD
Gelato Network (GEL) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:50:48 (UTC+8)

Gelato Network (GEL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.06133
$ 0.06133$ 0.06133
24J Rendah
$ 0.0714
$ 0.0714$ 0.0714
24J Tinggi

$ 0.06133
$ 0.06133$ 0.06133

$ 0.0714
$ 0.0714$ 0.0714

$ 4.248103084399532
$ 4.248103084399532$ 4.248103084399532

$ 0.032974778219578824
$ 0.032974778219578824$ 0.032974778219578824

-2.27%

+0.55%

-5.80%

-5.80%

Gelato Network (GEL) harga masa nyata ialah $ 0.06521. Sepanjang 24 jam yang lalu, GEL didagangkan antara $ 0.06133 rendah dan $ 0.0714 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GEL sepanjang masa ialah $ 4.248103084399532, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.032974778219578824.

Dari segi prestasi jangka pendek, GEL telah berubah sebanyak -2.27% sejak sejam yang lalu, +0.55% dalam 24 jam dan -5.80% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Gelato Network (GEL) Maklumat Pasaran

No.988

$ 16.92M
$ 16.92M$ 16.92M

$ 102.11K
$ 102.11K$ 102.11K

$ 27.43M
$ 27.43M$ 27.43M

259.53M
259.53M 259.53M

420,690,000
420,690,000 420,690,000

ETH

Had Pasaran semasa Gelato Network ialah $ 16.92M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 102.11K. Bekalan edaran GEL ialah 259.53M, dengan jumlah bekalan sebanyak 420690000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 27.43M.

Gelato Network (GEL) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Gelato Network hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0003567+0.55%
30 Hari$ -0.00298-4.38%
60 Hari$ +0.00737+12.74%
90 Hari$ +0.0227+53.39%
Perubahan Harga Gelato Network Hari Ini

Hari ini, GEL mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0003567 (+0.55%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariGelato Network

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00298 (-4.38%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Gelato Network

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, GEL mengalami perubahan sebanyak $ +0.00737 (+12.74%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Gelato Network

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0227 (+53.39%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Gelato Network (GEL)?

Semak Gelato Networkhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Gelato Network (GEL)

Gelato Network is the protocol for automated smart contract executions on public blockchains like Ethereum, Polygon, and Fantom. Gelato is used as the underlying infrastructure for developers to outsource their web3 DevOps needs to a decentralized network of bots that enables them to automate arbitrary smart contracts reliably and without them becoming the central point of failure.

Gelato Network tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Gelato Network pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak GEL ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Gelato Network di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Gelato Network anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Gelato Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Gelato Network (GEL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Gelato Network (GEL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Gelato Network.

Semak Gelato Network ramalan harga sekarang!

Tokenomik Gelato Network (GEL)

Memahami tokenomik Gelato Network (GEL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GEL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Gelato Network (GEL)

Mencari cara membeli Gelato Network? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Gelato Network di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

GEL kepada Mata Wang Tempatan

1 Gelato Network(GEL) ke VND
1,716.00115
1 Gelato Network(GEL) ke AUD
A$0.0971629
1 Gelato Network(GEL) ke GBP
0.0476033
1 Gelato Network(GEL) ke EUR
0.0547764
1 Gelato Network(GEL) ke USD
$0.06521
1 Gelato Network(GEL) ke MYR
RM0.273882
1 Gelato Network(GEL) ke TRY
2.6918688
1 Gelato Network(GEL) ke JPY
¥9.58587
1 Gelato Network(GEL) ke ARS
ARS$95.6154667
1 Gelato Network(GEL) ke RUB
5.3980838
1 Gelato Network(GEL) ke INR
5.7430447
1 Gelato Network(GEL) ke IDR
Rp1,069.0162224
1 Gelato Network(GEL) ke KRW
90.0687041
1 Gelato Network(GEL) ke PHP
3.7124053
1 Gelato Network(GEL) ke EGP
￡E.3.1379052
1 Gelato Network(GEL) ke BRL
R$0.3462651
1 Gelato Network(GEL) ke CAD
C$0.0893377
1 Gelato Network(GEL) ke BDT
7.942578
1 Gelato Network(GEL) ke NGN
97.4732996
1 Gelato Network(GEL) ke COP
$254.7265625
1 Gelato Network(GEL) ke ZAR
R.1.1313935
1 Gelato Network(GEL) ke UAH
2.6846957
1 Gelato Network(GEL) ke VES
Bs10.4336
1 Gelato Network(GEL) ke CLP
$61.88429
1 Gelato Network(GEL) ke PKR
Rs18.5092064
1 Gelato Network(GEL) ke KZT
35.2864352
1 Gelato Network(GEL) ke THB
฿2.0684612
1 Gelato Network(GEL) ke TWD
NT$1.9667336
1 Gelato Network(GEL) ke AED
د.إ0.2393207
1 Gelato Network(GEL) ke CHF
Fr0.0515159
1 Gelato Network(GEL) ke HKD
HK$0.5073338
1 Gelato Network(GEL) ke AMD
֏24.936304
1 Gelato Network(GEL) ke MAD
.د.م0.5849337
1 Gelato Network(GEL) ke MXN
$1.1952993
1 Gelato Network(GEL) ke SAR
ريال0.2445375
1 Gelato Network(GEL) ke PLN
0.234756
1 Gelato Network(GEL) ke RON
лв0.2790988
1 Gelato Network(GEL) ke SEK
kr0.6031925
1 Gelato Network(GEL) ke BGN
лв0.1075965
1 Gelato Network(GEL) ke HUF
Ft21.5356025
1 Gelato Network(GEL) ke CZK
1.3439781
1 Gelato Network(GEL) ke KWD
د.ك0.01988905
1 Gelato Network(GEL) ke ILS
0.2178014
1 Gelato Network(GEL) ke AOA
Kz59.4434797
1 Gelato Network(GEL) ke BHD
.د.ب0.02451896
1 Gelato Network(GEL) ke BMD
$0.06521
1 Gelato Network(GEL) ke DKK
kr0.4121272
1 Gelato Network(GEL) ke HNL
L1.7104583
1 Gelato Network(GEL) ke MUR
2.9507525
1 Gelato Network(GEL) ke NAD
$1.1326977
1 Gelato Network(GEL) ke NOK
kr0.639058
1 Gelato Network(GEL) ke NZD
$0.1089007
1 Gelato Network(GEL) ke PAB
B/.0.06521
1 Gelato Network(GEL) ke PGK
K0.2725778
1 Gelato Network(GEL) ke QAR
ر.ق0.2373644
1 Gelato Network(GEL) ke RSD
дин.6.4740488

Gelato Network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Gelato Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Gelato Network Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Gelato Network

Berapakah nilai Gelato Network (GEL) hari ini?
Harga langsung GEL dalam USD ialah 0.06521 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa GEL ke USD?
Harga semasa GEL ke USD ialah $ 0.06521. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Gelato Network?
Had pasaran untuk GEL ialah $ 16.92M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran GEL?
Bekalan edaran GEL ialah 259.53M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GEL?
GEL mencapai harga ATH sebanyak 4.248103084399532 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GEL?
GEL melihat harga ATL sebanyak 0.032974778219578824 USD.
Berapakah jumlah dagangan GEL?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GELialah $ 102.11K USD.
Adakah GEL akan naik lebih tinggi tahun ini?
GEL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GELramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:50:48 (UTC+8)

Gelato Network (GEL) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator GEL-ke-USD

Jumlah

GEL
GEL
USD
USD

1 GEL = 0.06521 USD

Berdagang GEL

GELUSDT
$0.06521
$0.06521$0.06521
+0.78%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan