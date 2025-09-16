Apakah itu Gelato Network (GEL)

Gelato Network is the protocol for automated smart contract executions on public blockchains like Ethereum, Polygon, and Fantom. Gelato is used as the underlying infrastructure for developers to outsource their web3 DevOps needs to a decentralized network of bots that enables them to automate arbitrary smart contracts reliably and without them becoming the central point of failure.

Berapakah nilai Gelato Network (GEL) hari ini? Harga langsung GEL dalam USD ialah 0.06521 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah had pasaran Gelato Network? Had pasaran untuk GEL ialah $ 16.92M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran GEL? Bekalan edaran GEL ialah 259.53M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GEL? GEL mencapai harga ATH sebanyak 4.248103084399532 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GEL? GEL melihat harga ATL sebanyak 0.032974778219578824 USD . Berapakah jumlah dagangan GEL? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GELialah $ 102.11K USD .

