$0.01349
-7.34%1D
Genopets (GENE) Carta Harga Langsung
Genopets (GENE) Maklumat Harga (USD)

$ 0.01284
$ 0.01482
$ 0.01284
$ 0.01482
$ 37.78675049080499
$ 0.010421425450671146
-0.15%

-7.34%

-30.90%

-30.90%

Genopets (GENE) harga masa nyata ialah $ 0.01349. Sepanjang 24 jam yang lalu, GENE didagangkan antara $ 0.01284 rendah dan $ 0.01482 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GENE sepanjang masa ialah $ 37.78675049080499, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.010421425450671146.

Dari segi prestasi jangka pendek, GENE telah berubah sebanyak -0.15% sejak sejam yang lalu, -7.34% dalam 24 jam dan -30.90% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Genopets (GENE) Maklumat Pasaran

No.2102

$ 1.13M
$ 9.87K
$ 1.35M
83.52M
100,000,000
SOL

Had Pasaran semasa Genopets ialah $ 1.13M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 9.87K. Bekalan edaran GENE ialah 83.52M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.35M.

Genopets (GENE) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Genopets hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0010686-7.34%
30 Hari$ -0.02952-68.64%
60 Hari$ -0.03633-72.93%
90 Hari$ -0.04138-75.42%
Perubahan Harga Genopets Hari Ini

Hari ini, GENE mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0010686 (-7.34%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariGenopets

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.02952 (-68.64%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Genopets

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, GENE mengalami perubahan sebanyak $ -0.03633 (-72.93%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Genopets

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.04138 (-75.42%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Genopets (GENE)?

Semak Genopetshalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Genopets (GENE)

Genopets is a Free-to-Play, Move-to-Earn NFT game on Solana that makes it fun and profitable to live an active lifestyle. Genopets combines user's step data from their mobile device and wearables with blockchain Play-to-Earn economics so players can earn crypto for taking action in real life as they explore the Genoverse evolving and battling their Genopet.

Genopets tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Genopets pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak GENE ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Genopets di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Genopets anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Genopets Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Genopets (GENE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Genopets (GENE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Genopets.

Semak Genopets ramalan harga sekarang!

Tokenomik Genopets (GENE)

Memahami tokenomik Genopets (GENE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GENE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Genopets (GENE)

Mencari cara membeli Genopets? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Genopets di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

GENE kepada Mata Wang Tempatan

Genopets Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Genopets, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Genopets Rasmi
Peneroka Blok

Kertas putih
Laman Web Genopets Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Genopets

Berapakah nilai Genopets (GENE) hari ini?
Harga langsung GENE dalam USD ialah 0.01349 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa GENE ke USD?
Harga semasa GENE ke USD ialah $ 0.01349. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Genopets?
Had pasaran untuk GENE ialah $ 1.13M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran GENE?
Bekalan edaran GENE ialah 83.52M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GENE?
GENE mencapai harga ATH sebanyak 37.78675049080499 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GENE?
GENE melihat harga ATL sebanyak 0.010421425450671146 USD.
Berapakah jumlah dagangan GENE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GENEialah $ 9.87K USD.
Adakah GENE akan naik lebih tinggi tahun ini?
GENE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GENEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

