Apakah itu Genopets (GENE)

Genopets is a Free-to-Play, Move-to-Earn NFT game on Solana that makes it fun and profitable to live an active lifestyle. Genopets combines user's step data from their mobile device and wearables with blockchain Play-to-Earn economics so players can earn crypto for taking action in real life as they explore the Genoverse evolving and battling their Genopet.

Genopets Ramalan Harga (USD)

Tokenomik Genopets (GENE)

Memahami tokenomik Genopets (GENE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GENE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Genopets (GENE)

GENE kepada Mata Wang Tempatan

Genopets Sumber

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Genopets Berapakah nilai Genopets (GENE) hari ini? Harga langsung GENE dalam USD ialah 0.01349 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa GENE ke USD? $ 0.01349 . Lihat Harga semasa GENE ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Genopets? Had pasaran untuk GENE ialah $ 1.13M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran GENE? Bekalan edaran GENE ialah 83.52M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GENE? GENE mencapai harga ATH sebanyak 37.78675049080499 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GENE? GENE melihat harga ATL sebanyak 0.010421425450671146 USD . Berapakah jumlah dagangan GENE? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GENEialah $ 9.87K USD . Adakah GENE akan naik lebih tinggi tahun ini? GENE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GENEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Genopets (GENE) Kemas Kini Industri Penting

