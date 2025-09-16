Lagi Mengenai GEOD

1 GEOD ke USD Harga Langsung:

$0.182
-3.08%1D
USD
GEODNET (GEOD) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:51:02 (UTC+8)

GEODNET (GEOD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.176
24J Rendah
$ 0.19
24J Tinggi

$ 0.176
$ 0.19
$ 0.374641892980259
$ 0.008935486253898114
+0.49%

-3.08%

+14.55%

+14.55%

GEODNET (GEOD) harga masa nyata ialah $ 0.1818. Sepanjang 24 jam yang lalu, GEOD didagangkan antara $ 0.176 rendah dan $ 0.19 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GEOD sepanjang masa ialah $ 0.374641892980259, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.008935486253898114.

Dari segi prestasi jangka pendek, GEOD telah berubah sebanyak +0.49% sejak sejam yang lalu, -3.08% dalam 24 jam dan +14.55% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

GEODNET (GEOD) Maklumat Pasaran

No.526

$ 57.66M
$ 143.84K
$ 179.85M
317.16M
989,289,568
MATIC

Had Pasaran semasa GEODNET ialah $ 57.66M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 143.84K. Bekalan edaran GEOD ialah 317.16M, dengan jumlah bekalan sebanyak 989289568. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 179.85M.

GEODNET (GEOD) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk GEODNET hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.005784-3.08%
30 Hari$ +0.0242+15.35%
60 Hari$ +0.0133+7.89%
90 Hari$ -0.0047-2.53%
Perubahan Harga GEODNET Hari Ini

Hari ini, GEOD mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.005784 (-3.08%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariGEODNET

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0242 (+15.35%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari GEODNET

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, GEOD mengalami perubahan sebanyak $ +0.0133 (+7.89%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari GEODNET

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0047 (-2.53%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga GEODNET (GEOD)?

Semak GEODNEThalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu GEODNET (GEOD)

GEODNET is a web3.0 blockchain-based highly-reliable RTK Network using DePIN principles. RTK (Real-Time Kinematics) enables a 100x improvement in position accuracy as compared to standalone GPS. GEODNET's global RTK Network naturally complements on-device sensors such as Cameras, LiDAR, and IMU's to power AI-based Autonomous Systems.

GEODNET tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak GEOD ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang GEODNET di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian GEODNET anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

GEODNET Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai GEODNET (GEOD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset GEODNET (GEOD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk GEODNET.

Semak GEODNET ramalan harga sekarang!

Tokenomik GEODNET (GEOD)

Memahami tokenomik GEODNET (GEOD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GEOD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli GEODNET (GEOD)

Mencari cara membeli GEODNET? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah GEODNET di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

GEOD kepada Mata Wang Tempatan

GEODNET Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang GEODNET, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web GEODNET Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai GEODNET

Berapakah nilai GEODNET (GEOD) hari ini?
Harga langsung GEOD dalam USD ialah 0.1818 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa GEOD ke USD?
Harga semasa GEOD ke USD ialah $ 0.1818. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran GEODNET?
Had pasaran untuk GEOD ialah $ 57.66M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran GEOD?
Bekalan edaran GEOD ialah 317.16M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GEOD?
GEOD mencapai harga ATH sebanyak 0.374641892980259 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GEOD?
GEOD melihat harga ATL sebanyak 0.008935486253898114 USD.
Berapakah jumlah dagangan GEOD?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GEODialah $ 143.84K USD.
Adakah GEOD akan naik lebih tinggi tahun ini?
GEOD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GEODramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

