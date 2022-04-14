Tokenomik GEODNET (GEOD)

Lihat cerapan utama tentang GEODNET (GEOD), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

GEODNET (GEOD) Maklumat

GEODNET is a web3.0 blockchain-based highly-reliable RTK Network using DePIN principles. RTK (Real-Time Kinematics) enables a 100x improvement in position accuracy as compared to standalone GPS. GEODNET's global RTK Network naturally complements on-device sensors such as Cameras, LiDAR, and IMU's to power AI-based Autonomous Systems.

Laman Web Rasmi:
https://www.geodnet.com
Kertas putih:
https://www.geodnet.com/file/Geodnet%20whitepaper.pdf
Peneroka Blok:
https://solscan.io/token/7JA5eZdCzztSfQbJvS8aVVxMFfd81Rs9VvwnocV1mKHu

GEODNET (GEOD) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk GEODNET (GEOD), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 61.18M
$ 61.18M$ 61.18M
Jumlah Bekalan:
$ 989.29M
$ 989.29M$ 989.29M
Bekalan Edaran:
$ 317.16M
$ 317.16M$ 317.16M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 190.83M
$ 190.83M$ 190.83M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.3899
$ 0.3899$ 0.3899
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.008935486253898114
$ 0.008935486253898114$ 0.008935486253898114
Harga Semasa:
$ 0.1929
$ 0.1929$ 0.1929

Tokenomik GEODNET (GEOD): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik GEODNET (GEOD) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token GEOD yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token GEOD yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik GEOD, terokai GEOD harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.