Games for a living Logo

Games for a livingHargae(GFAL)

1 GFAL ke USD Harga Langsung:

$0.004618
$0.004618$0.004618
-3.40%1D
USD
Games for a living (GFAL) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:51:09 (UTC+8)

Games for a living (GFAL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.004502
$ 0.004502$ 0.004502
24J Rendah
$ 0.004807
$ 0.004807$ 0.004807
24J Tinggi

$ 0.004502
$ 0.004502$ 0.004502

$ 0.004807
$ 0.004807$ 0.004807

$ 0.04893349647156967
$ 0.04893349647156967$ 0.04893349647156967

$ 0.002948017468774518
$ 0.002948017468774518$ 0.002948017468774518

+1.60%

-3.40%

-23.81%

-23.81%

Games for a living (GFAL) harga masa nyata ialah $ 0.004616. Sepanjang 24 jam yang lalu, GFAL didagangkan antara $ 0.004502 rendah dan $ 0.004807 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GFAL sepanjang masa ialah $ 0.04893349647156967, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.002948017468774518.

Dari segi prestasi jangka pendek, GFAL telah berubah sebanyak +1.60% sejak sejam yang lalu, -3.40% dalam 24 jam dan -23.81% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Games for a living (GFAL) Maklumat Pasaran

No.993

$ 15.87M
$ 15.87M$ 15.87M

$ 73.85K
$ 73.85K$ 73.85K

$ 46.16M
$ 46.16M$ 46.16M

3.44B
3.44B 3.44B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

34.38%

BSC

Had Pasaran semasa Games for a living ialah $ 15.87M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 73.85K. Bekalan edaran GFAL ialah 3.44B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 46.16M.

Games for a living (GFAL) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Games for a living hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00016254-3.40%
30 Hari$ -0.001706-26.99%
60 Hari$ +0.000065+1.42%
90 Hari$ +0.000755+19.55%
Perubahan Harga Games for a living Hari Ini

Hari ini, GFAL mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00016254 (-3.40%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariGames for a living

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.001706 (-26.99%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Games for a living

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, GFAL mengalami perubahan sebanyak $ +0.000065 (+1.42%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Games for a living

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.000755 (+19.55%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Games for a living (GFAL)?

Semak Games for a livinghalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Games for a living (GFAL)

The Games for a living Token ($GFAL) is the utility token used in our Network and Games. This means that all the transactions in our Marketplace are executed using $GFAL. $GFAL is also the basis of the governance of the Games for a living Network & Games.

Games for a living tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Games for a living pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak GFAL ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Games for a living di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Games for a living anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Games for a living Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Games for a living (GFAL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Games for a living (GFAL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Games for a living.

Semak Games for a living ramalan harga sekarang!

Tokenomik Games for a living (GFAL)

Memahami tokenomik Games for a living (GFAL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GFAL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Games for a living (GFAL)

Mencari cara membeli Games for a living? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Games for a living di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

GFAL kepada Mata Wang Tempatan

1 Games for a living(GFAL) ke VND
121.47004
1 Games for a living(GFAL) ke AUD
A$0.00687784
1 Games for a living(GFAL) ke GBP
0.00336968
1 Games for a living(GFAL) ke EUR
0.00387744
1 Games for a living(GFAL) ke USD
$0.004616
1 Games for a living(GFAL) ke MYR
RM0.0193872
1 Games for a living(GFAL) ke TRY
0.19054848
1 Games for a living(GFAL) ke JPY
¥0.678552
1 Games for a living(GFAL) ke ARS
ARS$6.76830232
1 Games for a living(GFAL) ke RUB
0.38211248
1 Games for a living(GFAL) ke INR
0.40653112
1 Games for a living(GFAL) ke IDR
Rp75.67211904
1 Games for a living(GFAL) ke KRW
6.37566536
1 Games for a living(GFAL) ke PHP
0.26278888
1 Games for a living(GFAL) ke EGP
￡E.0.22212192
1 Games for a living(GFAL) ke BRL
R$0.02451096
1 Games for a living(GFAL) ke CAD
C$0.00632392
1 Games for a living(GFAL) ke BDT
0.5622288
1 Games for a living(GFAL) ke NGN
6.89981216
1 Games for a living(GFAL) ke COP
$18.03125
1 Games for a living(GFAL) ke ZAR
R.0.0800876
1 Games for a living(GFAL) ke UAH
0.19004072
1 Games for a living(GFAL) ke VES
Bs0.73856
1 Games for a living(GFAL) ke CLP
$4.380584
1 Games for a living(GFAL) ke PKR
Rs1.31020544
1 Games for a living(GFAL) ke KZT
2.49780992
1 Games for a living(GFAL) ke THB
฿0.14641952
1 Games for a living(GFAL) ke TWD
NT$0.13921856
1 Games for a living(GFAL) ke AED
د.إ0.01694072
1 Games for a living(GFAL) ke CHF
Fr0.00364664
1 Games for a living(GFAL) ke HKD
HK$0.03591248
1 Games for a living(GFAL) ke AMD
֏1.7651584
1 Games for a living(GFAL) ke MAD
.د.م0.04140552
1 Games for a living(GFAL) ke MXN
$0.08461128
1 Games for a living(GFAL) ke SAR
ريال0.01731
1 Games for a living(GFAL) ke PLN
0.0166176
1 Games for a living(GFAL) ke RON
лв0.01975648
1 Games for a living(GFAL) ke SEK
kr0.042698
1 Games for a living(GFAL) ke BGN
лв0.0076164
1 Games for a living(GFAL) ke HUF
Ft1.524434
1 Games for a living(GFAL) ke CZK
0.09513576
1 Games for a living(GFAL) ke KWD
د.ك0.00140788
1 Games for a living(GFAL) ke ILS
0.01541744
1 Games for a living(GFAL) ke AOA
Kz4.20780712
1 Games for a living(GFAL) ke BHD
.د.ب0.001735616
1 Games for a living(GFAL) ke BMD
$0.004616
1 Games for a living(GFAL) ke DKK
kr0.02917312
1 Games for a living(GFAL) ke HNL
L0.12107768
1 Games for a living(GFAL) ke MUR
0.208874
1 Games for a living(GFAL) ke NAD
$0.08017992
1 Games for a living(GFAL) ke NOK
kr0.0452368
1 Games for a living(GFAL) ke NZD
$0.00770872
1 Games for a living(GFAL) ke PAB
B/.0.004616
1 Games for a living(GFAL) ke PGK
K0.01929488
1 Games for a living(GFAL) ke QAR
ر.ق0.01680224
1 Games for a living(GFAL) ke RSD
дин.0.45827648

Games for a living Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Games for a living, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Games for a living Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Games for a living

Berapakah nilai Games for a living (GFAL) hari ini?
Harga langsung GFAL dalam USD ialah 0.004616 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa GFAL ke USD?
Harga semasa GFAL ke USD ialah $ 0.004616. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Games for a living?
Had pasaran untuk GFAL ialah $ 15.87M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran GFAL?
Bekalan edaran GFAL ialah 3.44B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GFAL?
GFAL mencapai harga ATH sebanyak 0.04893349647156967 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GFAL?
GFAL melihat harga ATL sebanyak 0.002948017468774518 USD.
Berapakah jumlah dagangan GFAL?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GFALialah $ 73.85K USD.
Adakah GFAL akan naik lebih tinggi tahun ini?
GFAL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GFALramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:51:09 (UTC+8)

Games for a living (GFAL) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

