Apakah itu Goldfinch (GFI)

Goldfinch is a decentralized credit protocol for crypto loans without crypto collateral. By incorporating the principle of “trust through consensus” and using different types of off-chain collateral, the Goldfinch protocol creates a way for borrowers to show creditworthiness based on more than just their crypto assets.

Tokenomik Goldfinch (GFI)

Memahami tokenomik Goldfinch (GFI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GFI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Goldfinch Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Goldfinch, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

