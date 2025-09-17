Lagi Mengenai GFI

Goldfinch Logo

GoldfinchHargae(GFI)

1 GFI ke USD Harga Langsung:

$0.5429
$0.5429$0.5429
+0.22%1D
USD
Goldfinch (GFI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:26:18 (UTC+8)

Goldfinch (GFI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.5215
$ 0.5215$ 0.5215
24J Rendah
$ 0.5473
$ 0.5473$ 0.5473
24J Tinggi

$ 0.5215
$ 0.5215$ 0.5215

$ 0.5473
$ 0.5473$ 0.5473

$ 34.29
$ 34.29$ 34.29

$ 0.29285259754006365
$ 0.29285259754006365$ 0.29285259754006365

+0.79%

+0.22%

+6.34%

+6.34%

Goldfinch (GFI) harga masa nyata ialah $ 0.5429. Sepanjang 24 jam yang lalu, GFI didagangkan antara $ 0.5215 rendah dan $ 0.5473 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GFI sepanjang masa ialah $ 34.29, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.29285259754006365.

Dari segi prestasi jangka pendek, GFI telah berubah sebanyak +0.79% sejak sejam yang lalu, +0.22% dalam 24 jam dan +6.34% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Goldfinch (GFI) Maklumat Pasaran

No.611

$ 45.00M
$ 45.00M$ 45.00M

$ 59.42K
$ 59.42K$ 59.42K

$ 62.05M
$ 62.05M$ 62.05M

82.89M
82.89M 82.89M

114,285,714
114,285,714 114,285,714

114,285,714
114,285,714 114,285,714

72.53%

ETH

Had Pasaran semasa Goldfinch ialah $ 45.00M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 59.42K. Bekalan edaran GFI ialah 82.89M, dengan jumlah bekalan sebanyak 114285714. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 62.05M.

Goldfinch (GFI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Goldfinch hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.001192+0.22%
30 Hari$ -0.0753-12.19%
60 Hari$ -0.221-28.94%
90 Hari$ -0.1667-23.50%
Perubahan Harga Goldfinch Hari Ini

Hari ini, GFI mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.001192 (+0.22%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariGoldfinch

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0753 (-12.19%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Goldfinch

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, GFI mengalami perubahan sebanyak $ -0.221 (-28.94%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Goldfinch

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.1667 (-23.50%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Goldfinch (GFI)?

Semak Goldfinchhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Goldfinch (GFI)

Goldfinch is a decentralized credit protocol for crypto loans without crypto collateral. By incorporating the principle of “trust through consensus” and using different types of off-chain collateral, the Goldfinch protocol creates a way for borrowers to show creditworthiness based on more than just their crypto assets.

Goldfinch tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Goldfinch pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak GFI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Goldfinch di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Goldfinch anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Goldfinch Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Goldfinch (GFI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Goldfinch (GFI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Goldfinch.

Semak Goldfinch ramalan harga sekarang!

Tokenomik Goldfinch (GFI)

Memahami tokenomik Goldfinch (GFI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GFI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Goldfinch (GFI)

Mencari cara membeli Goldfinch? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Goldfinch di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

GFI kepada Mata Wang Tempatan

1 Goldfinch(GFI) ke VND
14,286.4135
1 Goldfinch(GFI) ke AUD
A$0.808921
1 Goldfinch(GFI) ke GBP
0.396317
1 Goldfinch(GFI) ke EUR
0.456036
1 Goldfinch(GFI) ke USD
$0.5429
1 Goldfinch(GFI) ke MYR
RM2.28018
1 Goldfinch(GFI) ke TRY
22.400054
1 Goldfinch(GFI) ke JPY
¥79.2634
1 Goldfinch(GFI) ke ARS
ARS$794.870748
1 Goldfinch(GFI) ke RUB
45.16928
1 Goldfinch(GFI) ke INR
47.764342
1 Goldfinch(GFI) ke IDR
Rp8,899.998576
1 Goldfinch(GFI) ke KRW
748.827399
1 Goldfinch(GFI) ke PHP
30.863865
1 Goldfinch(GFI) ke EGP
￡E.26.102632
1 Goldfinch(GFI) ke BRL
R$2.871941
1 Goldfinch(GFI) ke CAD
C$0.743773
1 Goldfinch(GFI) ke BDT
66.12522
1 Goldfinch(GFI) ke NGN
811.505204
1 Goldfinch(GFI) ke COP
$2,112.451045
1 Goldfinch(GFI) ke ZAR
R.9.408457
1 Goldfinch(GFI) ke UAH
22.351193
1 Goldfinch(GFI) ke VES
Bs86.864
1 Goldfinch(GFI) ke CLP
$515.2121
1 Goldfinch(GFI) ke PKR
Rs154.096736
1 Goldfinch(GFI) ke KZT
293.774048
1 Goldfinch(GFI) ke THB
฿17.193643
1 Goldfinch(GFI) ke TWD
NT$16.335861
1 Goldfinch(GFI) ke AED
د.إ1.992443
1 Goldfinch(GFI) ke CHF
Fr0.423462
1 Goldfinch(GFI) ke HKD
HK$4.223762
1 Goldfinch(GFI) ke AMD
֏207.60496
1 Goldfinch(GFI) ke MAD
.د.م4.869813
1 Goldfinch(GFI) ke MXN
$9.929641
1 Goldfinch(GFI) ke SAR
ريال2.035875
1 Goldfinch(GFI) ke PLN
1.943582
1 Goldfinch(GFI) ke RON
лв2.312754
1 Goldfinch(GFI) ke SEK
kr5.010967
1 Goldfinch(GFI) ke BGN
лв0.895785
1 Goldfinch(GFI) ke HUF
Ft178.174351
1 Goldfinch(GFI) ke CZK
11.124021
1 Goldfinch(GFI) ke KWD
د.ك0.1650416
1 Goldfinch(GFI) ke ILS
1.807857
1 Goldfinch(GFI) ke AOA
Kz494.891353
1 Goldfinch(GFI) ke BHD
.د.ب0.2046733
1 Goldfinch(GFI) ke BMD
$0.5429
1 Goldfinch(GFI) ke DKK
kr3.414841
1 Goldfinch(GFI) ke HNL
L14.240267
1 Goldfinch(GFI) ke MUR
24.566225
1 Goldfinch(GFI) ke NAD
$9.430173
1 Goldfinch(GFI) ke NOK
kr5.298704
1 Goldfinch(GFI) ke NZD
$0.906643
1 Goldfinch(GFI) ke PAB
B/.0.5429
1 Goldfinch(GFI) ke PGK
K2.269322
1 Goldfinch(GFI) ke QAR
ر.ق1.976156
1 Goldfinch(GFI) ke RSD
дин.53.611375

Goldfinch Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Goldfinch, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Goldfinch Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Goldfinch

Berapakah nilai Goldfinch (GFI) hari ini?
Harga langsung GFI dalam USD ialah 0.5429 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa GFI ke USD?
Harga semasa GFI ke USD ialah $ 0.5429. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Goldfinch?
Had pasaran untuk GFI ialah $ 45.00M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran GFI?
Bekalan edaran GFI ialah 82.89M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GFI?
GFI mencapai harga ATH sebanyak 34.29 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GFI?
GFI melihat harga ATL sebanyak 0.29285259754006365 USD.
Berapakah jumlah dagangan GFI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GFIialah $ 59.42K USD.
Adakah GFI akan naik lebih tinggi tahun ini?
GFI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GFIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:26:18 (UTC+8)

Goldfinch (GFI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator GFI-ke-USD

Jumlah

GFI
GFI
USD
USD

1 GFI = 0.5429 USD

Berdagang GFI

GFIUSDT
$0.5429
$0.5429$0.5429
+0.14%

