Tokenomik Goldfinch (GFI)

Lihat cerapan utama tentang Goldfinch (GFI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Goldfinch (GFI) Maklumat

Goldfinch is a decentralized credit protocol for crypto loans without crypto collateral. By incorporating the principle of “trust through consensus” and using different types of off-chain collateral, the Goldfinch protocol creates a way for borrowers to show creditworthiness based on more than just their crypto assets.

Laman Web Rasmi:
https://goldfinch.finance/
Kertas putih:
https://goldfinch.finance/goldfinch_whitepaper.pdf
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0xdab396ccf3d84cf2d07c4454e10c8a6f5b008d2b

Goldfinch (GFI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Goldfinch (GFI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 44.68M
$ 44.68M
Jumlah Bekalan:
$ 114.29M
$ 114.29M
Bekalan Edaran:
$ 83.21M
$ 83.21M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 61.36M
$ 61.36M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 5.3146
$ 5.3146
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.29285259754006365
$ 0.29285259754006365
Harga Semasa:
$ 0.5369
$ 0.5369

Tokenomik Goldfinch (GFI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Goldfinch (GFI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token GFI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token GFI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik GFI, terokai GFI harga langsung token!

Cara Membeli GFI

Berminat untuk menambah Goldfinch (GFI) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli GFI, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Goldfinch (GFI) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga GFI membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

GFI Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju GFI? Halaman ramalan harga GFI kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.