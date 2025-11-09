BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Lagi
Blue Chip Blitz
Harga Grand Gangsta City langsung hari ini ialah 0.002032 USD.GGC modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata GGC kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga Grand Gangsta City langsung hari ini ialah 0.002032 USD.GGC modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata GGC kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai GGC

Maklumat Harga GGC

Apakah GGC

Kertas putih GGC

Laman Web Rasmi GGC

Tokenomik GGC

Ramalan Harga GGC

Sejarah GGC

GGC Panduan Membeli

Penukar Mata Wang GGC-ke-Fiat

GGC Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Grand Gangsta City Logo

Grand Gangsta CityHargae(GGC)

1 GGC ke USD Harga Langsung:

$0.002032
$0.002032$0.002032
+0.64%1D
USD
Grand Gangsta City (GGC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:18:16 (UTC+8)

Grand Gangsta City Harga Hari Ini

Harga langsung Grand Gangsta City (GGC) hari ini ialah $ 0.002032, dengan 0.64% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GGC kepada USD penukaran adalah $ 0.002032 setiap GGC.

Grand Gangsta City kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- GGC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GGC didagangkan antara $ 0.001927 (rendah) dan $ 0.002052 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, GGC dipindahkan +1.09% dalam sejam terakhir dan -2.92% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 49.12K.

Grand Gangsta City (GGC) Maklumat Pasaran

--
----

$ 49.12K
$ 49.12K$ 49.12K

$ 2.03M
$ 2.03M$ 2.03M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SEIEVM

Had Pasaran semasa Grand Gangsta City ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 49.12K. Bekalan edaran GGC ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.03M.

Grand Gangsta City Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.001927
$ 0.001927$ 0.001927
24J Rendah
$ 0.002052
$ 0.002052$ 0.002052
24J Tinggi

$ 0.001927
$ 0.001927$ 0.001927

$ 0.002052
$ 0.002052$ 0.002052

--
----

--
----

+1.09%

+0.64%

-2.92%

-2.92%

Grand Gangsta City (GGC) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Grand Gangsta City hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00001292+0.64%
30 Hari$ -0.000796-28.15%
60 Hari$ -0.001434-41.38%
90 Hari$ -0.008909-81.43%
Perubahan Harga Grand Gangsta City Hari Ini

Hari ini, GGC mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00001292 (+0.64%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariGrand Gangsta City

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000796 (-28.15%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Grand Gangsta City

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, GGC mengalami perubahan sebanyak $ -0.001434 (-41.38%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Grand Gangsta City

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.008909 (-81.43%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Grand Gangsta City (GGC)?

Semak Grand Gangsta Cityhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Grand Gangsta City

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Grand Gangsta City pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Grand Gangsta City?

GGC token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence affect GGC demand.

Gaming Adoption: Player engagement, active users, and in-game utility drive token value.

Tokenomics: Supply mechanisms, staking rewards, and burn rates impact scarcity.

Partnerships: Collaborations with other projects or platforms boost visibility.

Development Progress: Game updates, new features, and roadmap milestones influence investor interest.

Trading Volume: Liquidity and exchange listings affect price stability and accessibility.

Mengapa orang ingin tahu harga Grand Gangsta City hari ini?

People want to know Grand Gangsta City (GGC) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio value, identifying buying/selling opportunities, monitoring market trends, assessing investment performance, and staying updated on volatility for risk management purposes.

Ramalan Harga untuk Grand Gangsta City

Grand Gangsta City (GGC) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GGC pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Grand Gangsta City (GGC) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Grand Gangsta City berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Grand Gangsta City yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk GGC ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Grand Gangsta City Ramalan Harga.

Perihal Grand Gangsta City

Global Game Coin (GGC) is a cryptocurrency designed to provide a decentralized solution for the gaming industry. It aims to create a universal currency for gamers worldwide, facilitating transactions and exchanges within and across various gaming platforms. GGC operates on a proof-of-stake (PoS) consensus mechanism, which is known for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. The coin's issuance model is capped, meaning there is a finite supply of GGC. The primary use of GGC is in-game transactions, but it also offers potential for game developers and publishers to monetize their products and services in a new way, fostering a more interconnected and inclusive global gaming ecosystem.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Grand Gangsta City dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Grand Gangsta City? Membeli GGC adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Grand Gangsta City. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Grand Gangsta City (GGC) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan -- token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Grand Gangsta City akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli Grand Gangsta City (GGC)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Grand Gangsta City

Memiliki Grand Gangsta City membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Grand Gangsta City (GGC) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu Grand Gangsta City (GGC)

Grand Gangsta City is an open-world Web3 game powered by Sei Network. Dive into a massive virtual city, complete missions, build your gang, and earn real rewards. Own vehicles, customize your character, and interact with a living world of NPCs and players. With blockchain tech, all your in-game assets are truly yours—secure, tradable, and decentralized.

Grand Gangsta City Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Grand Gangsta City, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Grand Gangsta City Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Grand Gangsta City

Berapakah nilai 1 Grand Gangsta City pada tahun 2030?
Jika Grand Gangsta City berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Grand Gangsta City berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:18:16 (UTC+8)

Grand Gangsta City (GGC) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Lihat Lagi

Terokai Lagi tentang Grand Gangsta City

GGC USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek GGC dengan leveraj. Terokai GGC dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan Grand Gangsta City (GGC) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga Grand Gangsta City langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
GGC/USDT
$0.002032
$0.002032$0.002032
+0.64%
0.00% (USDT)

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC

PANAS

Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Baru Ditambah

Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan

FREEZONE

FREEZONE

FREEZONE

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

IRIS Chain

IRIS Chain

IRC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Janction

Janction

JCT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.04250
$0.04250$0.04250

+112.50%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1095
$0.1095$0.1095

+15.26%

Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak

Pam kripto teratas hari ini

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00007262
$0.00007262$0.00007262

+268.62%

FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0000330
$0.0000330$0.0000330

+120.00%

Swarm Network

Swarm Network

TRUTH

$0.04044
$0.04044$0.04044

+72.74%

Cypher

Cypher

CYPR

$0.12000
$0.12000$0.12000

+69.97%

NexAIPhone

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000015402
$0.000015402$0.000015402

+52.05%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator GGC-ke-USD

Jumlah

GGC
GGC
USD
USD

1 GGC = 0.002032 USD