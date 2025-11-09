Grand Gangsta City Harga Hari Ini

Harga langsung Grand Gangsta City (GGC) hari ini ialah $ 0.002032, dengan 0.64% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GGC kepada USD penukaran adalah $ 0.002032 setiap GGC.

Grand Gangsta City kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- GGC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GGC didagangkan antara $ 0.001927 (rendah) dan $ 0.002052 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, GGC dipindahkan +1.09% dalam sejam terakhir dan -2.92% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 49.12K.

Grand Gangsta City (GGC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 49.12K$ 49.12K $ 49.12K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.03M$ 2.03M $ 2.03M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam SEIEVM

