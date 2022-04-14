Tokenomik Green Grey MetaGame (GGMT)

Tokenomik Green Grey MetaGame (GGMT)

Lihat cerapan utama tentang Green Grey MetaGame (GGMT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Green Grey MetaGame (GGMT) Maklumat

GG MetaGame offers a dynamic gaming ecosystem merging hundreds of casual mobile games, primarily based on our own portfolio of already successful titles with a dedicated audience , with our main product being an SDK for easy integration of mobile games into the ecosystem.

Laman Web Rasmi:
https://ggmt.io
Kertas putih:
https://docs.ggmt.io
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0x76aAb5FD2243d99EAc92d4d9EBF23525d3ACe4Ec

Green Grey MetaGame (GGMT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Green Grey MetaGame (GGMT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Jumlah Bekalan:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Bekalan Edaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 6.68M
$ 6.68M$ 6.68M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.3
$ 0.3$ 0.3
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000867166293203724
$ 0.000867166293203724$ 0.000867166293203724
Harga Semasa:
$ 0.000668
$ 0.000668$ 0.000668

Tokenomik Green Grey MetaGame (GGMT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Green Grey MetaGame (GGMT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token GGMT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token GGMT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik GGMT, terokai GGMT harga langsung token!

Cara Membeli GGMT

Berminat untuk menambah Green Grey MetaGame (GGMT) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli GGMT, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Green Grey MetaGame (GGMT) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga GGMT membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

GGMT Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju GGMT? Halaman ramalan harga GGMT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.