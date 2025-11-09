GG3 Harga Hari Ini

Harga langsung GG3 (GGX) hari ini ialah $ 0.00307, dengan 40.18% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GGX kepada USD penukaran adalah $ 0.00307 setiap GGX.

GG3 kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- GGX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GGX didagangkan antara $ 0.00219 (rendah) dan $ 0.00307 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, GGX dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan -31.32% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 610.38.

GG3 (GGX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 610.38$ 610.38 $ 610.38 Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.07M$ 3.07M $ 3.07M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa GG3 ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 610.38. Bekalan edaran GGX ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.07M.