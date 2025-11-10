GhostwareOS Harga Hari Ini

Harga langsung GhostwareOS (GHOST) hari ini ialah $ 0.008117, dengan 1.18% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GHOST kepada USD penukaran adalah $ 0.008117 setiap GHOST.

GhostwareOS kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- GHOST. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GHOST didagangkan antara $ 0.007267 (rendah) dan $ 0.009833 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, GHOST dipindahkan +5.75% dalam sejam terakhir dan -62.94% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 57.41K.

GhostwareOS (GHOST) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 57.41K$ 57.41K $ 57.41K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan ---- -- Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa GhostwareOS ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 57.41K. Bekalan edaran GHOST ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak --. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah --.