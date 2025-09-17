Apakah itu Aavegotchi (GHST)

GHST was initiated as DAICO (DAO Governance Token Sale), which means that the funds raised are managed by the community. GHST is described as a DeFi-enabled crypto collectible project that allows users to collect, compete, and combine their Aavegotchis for a gamified DeFi experience.

Aavegotchi Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Aavegotchi (GHST) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Aavegotchi (GHST) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Aavegotchi.

Tokenomik Aavegotchi (GHST)

Memahami tokenomik Aavegotchi (GHST) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GHST dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Aavegotchi (GHST)

GHST kepada Mata Wang Tempatan

Aavegotchi Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Aavegotchi, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Aavegotchi Berapakah nilai Aavegotchi (GHST) hari ini? Harga langsung GHST dalam USD ialah 0.4578 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa GHST ke USD? $ 0.4578 . Lihat Harga semasa GHST ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Aavegotchi? Had pasaran untuk GHST ialah $ 24.15M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran GHST? Bekalan edaran GHST ialah 52.75M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GHST? GHST mencapai harga ATH sebanyak 3.775128609064033 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GHST? GHST melihat harga ATL sebanyak 0.3119235086974025 USD . Berapakah jumlah dagangan GHST? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GHSTialah $ 239.91K USD . Adakah GHST akan naik lebih tinggi tahun ini? GHST mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GHSTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Aavegotchi (GHST) Kemas Kini Industri Penting

