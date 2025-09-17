Lagi Mengenai GHST

Maklumat Harga GHST

Laman Web Rasmi GHST

Tokenomik GHST

Ramalan Harga GHST

Sejarah GHST

GHST Panduan Membeli

Penukar Mata Wang GHST-ke-Fiat

GHST Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Aavegotchi Logo

AavegotchiHargae(GHST)

1 GHST ke USD Harga Langsung:

$0.4578
$0.4578$0.4578
+0.30%1D
USD
Aavegotchi (GHST) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:26:25 (UTC+8)

Aavegotchi (GHST) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.4418
$ 0.4418$ 0.4418
24J Rendah
$ 0.4586
$ 0.4586$ 0.4586
24J Tinggi

$ 0.4418
$ 0.4418$ 0.4418

$ 0.4586
$ 0.4586$ 0.4586

$ 3.775128609064033
$ 3.775128609064033$ 3.775128609064033

$ 0.3119235086974025
$ 0.3119235086974025$ 0.3119235086974025

+0.85%

+0.30%

+3.69%

+3.69%

Aavegotchi (GHST) harga masa nyata ialah $ 0.4578. Sepanjang 24 jam yang lalu, GHST didagangkan antara $ 0.4418 rendah dan $ 0.4586 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GHST sepanjang masa ialah $ 3.775128609064033, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.3119235086974025.

Dari segi prestasi jangka pendek, GHST telah berubah sebanyak +0.85% sejak sejam yang lalu, +0.30% dalam 24 jam dan +3.69% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Aavegotchi (GHST) Maklumat Pasaran

No.856

$ 24.15M
$ 24.15M$ 24.15M

$ 239.91K
$ 239.91K$ 239.91K

$ 24.15M
$ 24.15M$ 24.15M

52.75M
52.75M 52.75M

52,747,802.71425598
52,747,802.71425598 52,747,802.71425598

ETH

Had Pasaran semasa Aavegotchi ialah $ 24.15M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 239.91K. Bekalan edaran GHST ialah 52.75M, dengan jumlah bekalan sebanyak 52747802.71425598. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 24.15M.

Aavegotchi (GHST) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Aavegotchi hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.001369+0.30%
30 Hari$ -0.0359-7.28%
60 Hari$ -0.0456-9.06%
90 Hari$ +0.1052+29.83%
Perubahan Harga Aavegotchi Hari Ini

Hari ini, GHST mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.001369 (+0.30%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAavegotchi

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0359 (-7.28%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Aavegotchi

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, GHST mengalami perubahan sebanyak $ -0.0456 (-9.06%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Aavegotchi

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.1052 (+29.83%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Aavegotchi (GHST)?

Semak Aavegotchihalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Aavegotchi (GHST)

GHST was initiated as DAICO (DAO Governance Token Sale), which means that the funds raised are managed by the community. GHST is described as a DeFi-enabled crypto collectible project that allows users to collect, compete, and combine their Aavegotchis for a gamified DeFi experience.

Aavegotchi tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Aavegotchi pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak GHST ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Aavegotchi di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Aavegotchi anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Aavegotchi Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Aavegotchi (GHST) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Aavegotchi (GHST) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Aavegotchi.

Semak Aavegotchi ramalan harga sekarang!

Tokenomik Aavegotchi (GHST)

Memahami tokenomik Aavegotchi (GHST) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GHST dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Aavegotchi (GHST)

Mencari cara membeli Aavegotchi? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Aavegotchi di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

GHST kepada Mata Wang Tempatan

1 Aavegotchi(GHST) ke VND
12,047.007
1 Aavegotchi(GHST) ke AUD
A$0.682122
1 Aavegotchi(GHST) ke GBP
0.334194
1 Aavegotchi(GHST) ke EUR
0.384552
1 Aavegotchi(GHST) ke USD
$0.4578
1 Aavegotchi(GHST) ke MYR
RM1.92276
1 Aavegotchi(GHST) ke TRY
18.888828
1 Aavegotchi(GHST) ke JPY
¥66.8388
1 Aavegotchi(GHST) ke ARS
ARS$670.274136
1 Aavegotchi(GHST) ke RUB
38.08896
1 Aavegotchi(GHST) ke INR
40.277244
1 Aavegotchi(GHST) ke IDR
Rp7,504.916832
1 Aavegotchi(GHST) ke KRW
631.448118
1 Aavegotchi(GHST) ke PHP
26.02593
1 Aavegotchi(GHST) ke EGP
￡E.22.011024
1 Aavegotchi(GHST) ke BRL
R$2.421762
1 Aavegotchi(GHST) ke CAD
C$0.627186
1 Aavegotchi(GHST) ke BDT
55.76004
1 Aavegotchi(GHST) ke NGN
684.301128
1 Aavegotchi(GHST) ke COP
$1,781.32269
1 Aavegotchi(GHST) ke ZAR
R.7.933674
1 Aavegotchi(GHST) ke UAH
18.847626
1 Aavegotchi(GHST) ke VES
Bs73.248
1 Aavegotchi(GHST) ke CLP
$434.4522
1 Aavegotchi(GHST) ke PKR
Rs129.941952
1 Aavegotchi(GHST) ke KZT
247.724736
1 Aavegotchi(GHST) ke THB
฿14.498526
1 Aavegotchi(GHST) ke TWD
NT$13.775202
1 Aavegotchi(GHST) ke AED
د.إ1.680126
1 Aavegotchi(GHST) ke CHF
Fr0.357084
1 Aavegotchi(GHST) ke HKD
HK$3.561684
1 Aavegotchi(GHST) ke AMD
֏175.06272
1 Aavegotchi(GHST) ke MAD
.د.م4.106466
1 Aavegotchi(GHST) ke MXN
$8.373162
1 Aavegotchi(GHST) ke SAR
ريال1.71675
1 Aavegotchi(GHST) ke PLN
1.638924
1 Aavegotchi(GHST) ke RON
лв1.950228
1 Aavegotchi(GHST) ke SEK
kr4.225494
1 Aavegotchi(GHST) ke BGN
лв0.75537
1 Aavegotchi(GHST) ke HUF
Ft150.245382
1 Aavegotchi(GHST) ke CZK
9.380322
1 Aavegotchi(GHST) ke KWD
د.ك0.1391712
1 Aavegotchi(GHST) ke ILS
1.524474
1 Aavegotchi(GHST) ke AOA
Kz417.316746
1 Aavegotchi(GHST) ke BHD
.د.ب0.1725906
1 Aavegotchi(GHST) ke BMD
$0.4578
1 Aavegotchi(GHST) ke DKK
kr2.879562
1 Aavegotchi(GHST) ke HNL
L12.008094
1 Aavegotchi(GHST) ke MUR
20.71545
1 Aavegotchi(GHST) ke NAD
$7.951986
1 Aavegotchi(GHST) ke NOK
kr4.468128
1 Aavegotchi(GHST) ke NZD
$0.764526
1 Aavegotchi(GHST) ke PAB
B/.0.4578
1 Aavegotchi(GHST) ke PGK
K1.913604
1 Aavegotchi(GHST) ke QAR
ر.ق1.666392
1 Aavegotchi(GHST) ke RSD
дин.45.20775

Aavegotchi Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Aavegotchi, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Aavegotchi Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Aavegotchi

Berapakah nilai Aavegotchi (GHST) hari ini?
Harga langsung GHST dalam USD ialah 0.4578 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa GHST ke USD?
Harga semasa GHST ke USD ialah $ 0.4578. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Aavegotchi?
Had pasaran untuk GHST ialah $ 24.15M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran GHST?
Bekalan edaran GHST ialah 52.75M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GHST?
GHST mencapai harga ATH sebanyak 3.775128609064033 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GHST?
GHST melihat harga ATL sebanyak 0.3119235086974025 USD.
Berapakah jumlah dagangan GHST?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GHSTialah $ 239.91K USD.
Adakah GHST akan naik lebih tinggi tahun ini?
GHST mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GHSTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:26:25 (UTC+8)

Aavegotchi (GHST) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator GHST-ke-USD

Jumlah

GHST
GHST
USD
USD

1 GHST = 0.4578 USD

Berdagang GHST

GHSTUSDT
$0.4578
$0.4578$0.4578
+0.21%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan