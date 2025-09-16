Lagi Mengenai GHT

Maklumat Harga GHT

Kertas putih GHT

Laman Web Rasmi GHT

Tokenomik GHT

Ramalan Harga GHT

Sejarah GHT

GHT Panduan Membeli

Penukar Mata Wang GHT-ke-Fiat

GHT Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Governance Health Logo

Governance HealthHargae(GHT)

1 GHT ke USD Harga Langsung:

$0.04761
$0.04761$0.04761
-9.55%1D
USD
Governance Health (GHT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:51:17 (UTC+8)

Governance Health (GHT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0476
$ 0.0476$ 0.0476
24J Rendah
$ 0.05698
$ 0.05698$ 0.05698
24J Tinggi

$ 0.0476
$ 0.0476$ 0.0476

$ 0.05698
$ 0.05698$ 0.05698

--
----

--
----

-2.40%

-9.55%

-25.61%

-25.61%

Governance Health (GHT) harga masa nyata ialah $ 0.04761. Sepanjang 24 jam yang lalu, GHT didagangkan antara $ 0.0476 rendah dan $ 0.05698 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GHT sepanjang masa ialah --, manakala harga terendah sepanjang masa ialah --.

Dari segi prestasi jangka pendek, GHT telah berubah sebanyak -2.40% sejak sejam yang lalu, -9.55% dalam 24 jam dan -25.61% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Governance Health (GHT) Maklumat Pasaran

--
----

$ 3.59K
$ 3.59K$ 3.59K

$ 23.81M
$ 23.81M$ 23.81M

--
----

500,000,000
500,000,000 500,000,000

SONEIUM

Had Pasaran semasa Governance Health ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 3.59K. Bekalan edaran GHT ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 500000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 23.81M.

Governance Health (GHT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Governance Health hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0050268-9.55%
30 Hari$ -0.01932-28.87%
60 Hari$ -0.01337-21.93%
90 Hari$ +0.002+4.38%
Perubahan Harga Governance Health Hari Ini

Hari ini, GHT mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0050268 (-9.55%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariGovernance Health

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.01932 (-28.87%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Governance Health

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, GHT mengalami perubahan sebanyak $ -0.01337 (-21.93%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Governance Health

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.002 (+4.38%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Governance Health (GHT)?

Semak Governance Healthhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Governance Health (GHT)

HEALTHREE (HEAL3) generates enthusiasm through gamification, providing a mechanism for individuals to actively engage in health activities. Our goal is to encourage healthy habits through positive actions, offering services that enable people to lead richer lives. In contrast to the previous “Move to Earn” project, HEALTHREE (HEAL3) allows users to earn tokens through activities related to daily health habits such as exercise, sleep, and nutrition.

Governance Health tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Governance Health pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak GHT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Governance Health di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Governance Health anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Governance Health Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Governance Health (GHT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Governance Health (GHT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Governance Health.

Semak Governance Health ramalan harga sekarang!

Tokenomik Governance Health (GHT)

Memahami tokenomik Governance Health (GHT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GHT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Governance Health (GHT)

Mencari cara membeli Governance Health? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Governance Health di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

GHT kepada Mata Wang Tempatan

1 Governance Health(GHT) ke VND
1,252.85715
1 Governance Health(GHT) ke AUD
A$0.0709389
1 Governance Health(GHT) ke GBP
0.0347553
1 Governance Health(GHT) ke EUR
0.0399924
1 Governance Health(GHT) ke USD
$0.04761
1 Governance Health(GHT) ke MYR
RM0.199962
1 Governance Health(GHT) ke TRY
1.9653408
1 Governance Health(GHT) ke JPY
¥6.99867
1 Governance Health(GHT) ke ARS
ARS$69.8091147
1 Governance Health(GHT) ke RUB
3.9411558
1 Governance Health(GHT) ke INR
4.1930127
1 Governance Health(GHT) ke IDR
Rp780.4916784
1 Governance Health(GHT) ke KRW
65.7594081
1 Governance Health(GHT) ke PHP
2.7104373
1 Governance Health(GHT) ke EGP
￡E.2.2909932
1 Governance Health(GHT) ke BRL
R$0.2528091
1 Governance Health(GHT) ke CAD
C$0.0652257
1 Governance Health(GHT) ke BDT
5.798898
1 Governance Health(GHT) ke NGN
71.1655236
1 Governance Health(GHT) ke COP
$185.9765625
1 Governance Health(GHT) ke ZAR
R.0.8260335
1 Governance Health(GHT) ke UAH
1.9601037
1 Governance Health(GHT) ke VES
Bs7.6176
1 Governance Health(GHT) ke CLP
$45.18189
1 Governance Health(GHT) ke PKR
Rs13.5136224
1 Governance Health(GHT) ke KZT
25.7627232
1 Governance Health(GHT) ke THB
฿1.5101892
1 Governance Health(GHT) ke TWD
NT$1.4359176
1 Governance Health(GHT) ke AED
د.إ0.1747287
1 Governance Health(GHT) ke CHF
Fr0.0376119
1 Governance Health(GHT) ke HKD
HK$0.3704058
1 Governance Health(GHT) ke AMD
֏18.206064
1 Governance Health(GHT) ke MAD
.د.م0.4270617
1 Governance Health(GHT) ke MXN
$0.8726913
1 Governance Health(GHT) ke SAR
ريال0.1785375
1 Governance Health(GHT) ke PLN
0.171396
1 Governance Health(GHT) ke RON
лв0.2037708
1 Governance Health(GHT) ke SEK
kr0.4403925
1 Governance Health(GHT) ke BGN
лв0.0785565
1 Governance Health(GHT) ke HUF
Ft15.7232025
1 Governance Health(GHT) ke CZK
0.9812421
1 Governance Health(GHT) ke KWD
د.ك0.01452105
1 Governance Health(GHT) ke ILS
0.1590174
1 Governance Health(GHT) ke AOA
Kz43.3998477
1 Governance Health(GHT) ke BHD
.د.ب0.01790136
1 Governance Health(GHT) ke BMD
$0.04761
1 Governance Health(GHT) ke DKK
kr0.3008952
1 Governance Health(GHT) ke HNL
L1.2488103
1 Governance Health(GHT) ke MUR
2.1543525
1 Governance Health(GHT) ke NAD
$0.8269857
1 Governance Health(GHT) ke NOK
kr0.466578
1 Governance Health(GHT) ke NZD
$0.0795087
1 Governance Health(GHT) ke PAB
B/.0.04761
1 Governance Health(GHT) ke PGK
K0.1990098
1 Governance Health(GHT) ke QAR
ر.ق0.1733004
1 Governance Health(GHT) ke RSD
дин.4.7267208

Governance Health Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Governance Health, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Governance Health Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Governance Health

Berapakah nilai Governance Health (GHT) hari ini?
Harga langsung GHT dalam USD ialah 0.04761 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa GHT ke USD?
Harga semasa GHT ke USD ialah $ 0.04761. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Governance Health?
Had pasaran untuk GHT ialah -- USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran GHT?
Bekalan edaran GHT ialah -- USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GHT?
GHT mencapai harga ATH sebanyak -- USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GHT?
GHT melihat harga ATL sebanyak -- USD.
Berapakah jumlah dagangan GHT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GHTialah $ 3.59K USD.
Adakah GHT akan naik lebih tinggi tahun ini?
GHT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GHTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:51:17 (UTC+8)

Governance Health (GHT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator GHT-ke-USD

Jumlah

GHT
GHT
USD
USD

1 GHT = 0.04761 USD

Berdagang GHT

GHTUSDT
$0.04761
$0.04761$0.04761
-9.55%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan