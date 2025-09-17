Lagi Mengenai GHX

GamerCoinHargae(GHX)

1 GHX ke USD Harga Langsung:

$0.02233
$0.02233$0.02233
+0.72%1D
USD
GamerCoin (GHX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:26:32 (UTC+8)

GamerCoin (GHX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0218
$ 0.0218$ 0.0218
24J Rendah
$ 0.02238
$ 0.02238$ 0.02238
24J Tinggi

$ 0.0218
$ 0.0218$ 0.0218

$ 0.02238
$ 0.02238$ 0.02238

$ 0.86724495
$ 0.86724495$ 0.86724495

$ 0.004504326610072382
$ 0.004504326610072382$ 0.004504326610072382

+0.54%

+0.72%

+6.23%

+6.23%

GamerCoin (GHX) harga masa nyata ialah $ 0.02232. Sepanjang 24 jam yang lalu, GHX didagangkan antara $ 0.0218 rendah dan $ 0.02238 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GHX sepanjang masa ialah $ 0.86724495, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.004504326610072382.

Dari segi prestasi jangka pendek, GHX telah berubah sebanyak +0.54% sejak sejam yang lalu, +0.72% dalam 24 jam dan +6.23% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

GamerCoin (GHX) Maklumat Pasaran

No.1040

$ 14.51M
$ 14.51M$ 14.51M

$ 59.91K
$ 59.91K$ 59.91K

$ 18.03M
$ 18.03M$ 18.03M

649.97M
649.97M 649.97M

808,000,000
808,000,000 808,000,000

808,000,000
808,000,000 808,000,000

80.44%

ETH

Had Pasaran semasa GamerCoin ialah $ 14.51M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 59.91K. Bekalan edaran GHX ialah 649.97M, dengan jumlah bekalan sebanyak 808000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 18.03M.

GamerCoin (GHX) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk GamerCoin hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0001596+0.72%
30 Hari$ -0.00324-12.68%
60 Hari$ -0.0063-22.02%
90 Hari$ -0.00562-20.12%
Perubahan Harga GamerCoin Hari Ini

Hari ini, GHX mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0001596 (+0.72%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariGamerCoin

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00324 (-12.68%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari GamerCoin

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, GHX mengalami perubahan sebanyak $ -0.0063 (-22.02%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari GamerCoin

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00562 (-20.12%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga GamerCoin (GHX)?

Semak GamerCoinhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu GamerCoin (GHX)

GamerCoin (GHX) powers the GamerHash ecosystem, enabling over 760,000 gamers to monetize their idle CPU/GPU power by sharing their computing resources for AI (DePIN), 3D renderings, and crypto mining. GamerCoin is a well-established GameFi token that has been on the market since 2020. It is supported by top Web3 projects and boasts a buzzing South Korean.

GamerCoin tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus GamerCoin pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak GHX ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang GamerCoin di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian GamerCoin anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

GamerCoin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai GamerCoin (GHX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset GamerCoin (GHX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk GamerCoin.

Semak GamerCoin ramalan harga sekarang!

Tokenomik GamerCoin (GHX)

Memahami tokenomik GamerCoin (GHX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GHX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli GamerCoin (GHX)

Mencari cara membeli GamerCoin? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah GamerCoin di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

GHX kepada Mata Wang Tempatan

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang GamerCoin, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web GamerCoin Rasmi
Peneroka Blok

Kertas putih
Laman Web GamerCoin Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai GamerCoin

Berapakah nilai GamerCoin (GHX) hari ini?
Harga langsung GHX dalam USD ialah 0.02232 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa GHX ke USD?
Harga semasa GHX ke USD ialah $ 0.02232. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran GamerCoin?
Had pasaran untuk GHX ialah $ 14.51M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran GHX?
Bekalan edaran GHX ialah 649.97M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GHX?
GHX mencapai harga ATH sebanyak 0.86724495 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GHX?
GHX melihat harga ATL sebanyak 0.004504326610072382 USD.
Berapakah jumlah dagangan GHX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GHXialah $ 59.91K USD.
Adakah GHX akan naik lebih tinggi tahun ini?
GHX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GHXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:26:32 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

