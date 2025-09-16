Lagi Mengenai GIB

Maklumat Harga GIB

Laman Web Rasmi GIB

Tokenomik GIB

Ramalan Harga GIB

Sejarah GIB

GIB Panduan Membeli

Penukar Mata Wang GIB-ke-Fiat

GIB Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

gib Logo

gibHargae(GIB)

1 GIB ke USD Harga Langsung:

$0.0008288
$0.0008288$0.0008288
+1.93%1D
USD
gib (GIB) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:51:24 (UTC+8)

gib (GIB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0007981
$ 0.0007981$ 0.0007981
24J Rendah
$ 0.0009355
$ 0.0009355$ 0.0009355
24J Tinggi

$ 0.0007981
$ 0.0007981$ 0.0007981

$ 0.0009355
$ 0.0009355$ 0.0009355

$ 0.015572038299508024
$ 0.015572038299508024$ 0.015572038299508024

$ 0.0003464614979181
$ 0.0003464614979181$ 0.0003464614979181

-0.32%

+1.93%

-17.87%

-17.87%

gib (GIB) harga masa nyata ialah $ 0.0008278. Sepanjang 24 jam yang lalu, GIB didagangkan antara $ 0.0007981 rendah dan $ 0.0009355 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GIB sepanjang masa ialah $ 0.015572038299508024, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0003464614979181.

Dari segi prestasi jangka pendek, GIB telah berubah sebanyak -0.32% sejak sejam yang lalu, +1.93% dalam 24 jam dan -17.87% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

gib (GIB) Maklumat Pasaran

No.3676

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 55.38K
$ 55.38K$ 55.38K

$ 827.80K
$ 827.80K$ 827.80K

0.00
0.00 0.00

999,999,900
999,999,900 999,999,900

999,999,900
999,999,900 999,999,900

0.00%

SOL

Had Pasaran semasa gib ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 55.38K. Bekalan edaran GIB ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 999999900. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 827.80K.

gib (GIB) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk gib hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000015693+1.93%
30 Hari$ -0.000925-52.78%
60 Hari$ -0.0004514-35.29%
90 Hari$ -0.0023288-73.78%
Perubahan Harga gib Hari Ini

Hari ini, GIB mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000015693 (+1.93%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 Harigib

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000925 (-52.78%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari gib

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, GIB mengalami perubahan sebanyak $ -0.0004514 (-35.29%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari gib

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0023288 (-73.78%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga gib (GIB)?

Semak gibhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu gib (GIB)

Smiling frog meme

gib tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus gib pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak GIB ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang gib di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian gib anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

gib Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai gib (GIB) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset gib (GIB) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk gib.

Semak gib ramalan harga sekarang!

Tokenomik gib (GIB)

Memahami tokenomik gib (GIB) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GIB dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli gib (GIB)

Mencari cara membeli gib? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah gib di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

GIB kepada Mata Wang Tempatan

1 gib(GIB) ke VND
21.783557
1 gib(GIB) ke AUD
A$0.001233422
1 gib(GIB) ke GBP
0.000604294
1 gib(GIB) ke EUR
0.000695352
1 gib(GIB) ke USD
$0.0008278
1 gib(GIB) ke MYR
RM0.00347676
1 gib(GIB) ke TRY
0.034171584
1 gib(GIB) ke JPY
¥0.1216866
1 gib(GIB) ke ARS
ARS$1.213778306
1 gib(GIB) ke RUB
0.068525284
1 gib(GIB) ke INR
0.072904346
1 gib(GIB) ke IDR
Rp13.570489632
1 gib(GIB) ke KRW
1.143365638
1 gib(GIB) ke PHP
0.047126654
1 gib(GIB) ke EGP
￡E.0.039833736
1 gib(GIB) ke BRL
R$0.004395618
1 gib(GIB) ke CAD
C$0.001134086
1 gib(GIB) ke BDT
0.10082604
1 gib(GIB) ke NGN
1.237362328
1 gib(GIB) ke COP
$3.23359375
1 gib(GIB) ke ZAR
R.0.01436233
1 gib(GIB) ke UAH
0.034080526
1 gib(GIB) ke VES
Bs0.132448
1 gib(GIB) ke CLP
$0.7855822
1 gib(GIB) ke PKR
Rs0.234962752
1 gib(GIB) ke KZT
0.447939136
1 gib(GIB) ke THB
฿0.026257816
1 gib(GIB) ke TWD
NT$0.024966448
1 gib(GIB) ke AED
د.إ0.003038026
1 gib(GIB) ke CHF
Fr0.000653962
1 gib(GIB) ke HKD
HK$0.006440284
1 gib(GIB) ke AMD
֏0.31655072
1 gib(GIB) ke MAD
.د.م0.007425366
1 gib(GIB) ke MXN
$0.015157018
1 gib(GIB) ke SAR
ريال0.00310425
1 gib(GIB) ke PLN
0.00298008
1 gib(GIB) ke RON
лв0.003542984
1 gib(GIB) ke SEK
kr0.00765715
1 gib(GIB) ke BGN
лв0.00136587
1 gib(GIB) ke HUF
Ft0.27338095
1 gib(GIB) ke CZK
0.017060958
1 gib(GIB) ke KWD
د.ك0.000252479
1 gib(GIB) ke ILS
0.002764852
1 gib(GIB) ke AOA
Kz0.754597646
1 gib(GIB) ke BHD
.د.ب0.0003112528
1 gib(GIB) ke BMD
$0.0008278
1 gib(GIB) ke DKK
kr0.005231696
1 gib(GIB) ke HNL
L0.021713194
1 gib(GIB) ke MUR
0.03745795
1 gib(GIB) ke NAD
$0.014378886
1 gib(GIB) ke NOK
kr0.00811244
1 gib(GIB) ke NZD
$0.001382426
1 gib(GIB) ke PAB
B/.0.0008278
1 gib(GIB) ke PGK
K0.003460204
1 gib(GIB) ke QAR
ر.ق0.003013192
1 gib(GIB) ke RSD
дин.0.082183984

gib Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang gib, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web gib Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai gib

Berapakah nilai gib (GIB) hari ini?
Harga langsung GIB dalam USD ialah 0.0008278 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa GIB ke USD?
Harga semasa GIB ke USD ialah $ 0.0008278. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran gib?
Had pasaran untuk GIB ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran GIB?
Bekalan edaran GIB ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GIB?
GIB mencapai harga ATH sebanyak 0.015572038299508024 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GIB?
GIB melihat harga ATL sebanyak 0.0003464614979181 USD.
Berapakah jumlah dagangan GIB?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GIBialah $ 55.38K USD.
Adakah GIB akan naik lebih tinggi tahun ini?
GIB mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GIBramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:51:24 (UTC+8)

gib (GIB) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator GIB-ke-USD

Jumlah

GIB
GIB
USD
USD

1 GIB = 0.0008278 USD

Berdagang GIB

GIBUSDT
$0.0008288
$0.0008288$0.0008288
+1.85%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan