Beli Kripto
Harga Giggle Fund langsung hari ini ialah 166.55 USD.GIGGLE modal pasaran ialah 166,550,000 USD. Jejaki masa nyata GIGGLE kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai GIGGLE

Maklumat Harga GIGGLE

Apakah GIGGLE

Laman Web Rasmi GIGGLE

Tokenomik GIGGLE

$166.6
+35.54%1D
Giggle Fund (GIGGLE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:57:48 (UTC+8)

Giggle Fund Harga Hari Ini

Harga langsung Giggle Fund (GIGGLE) hari ini ialah $ 166.55, dengan 35.54% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GIGGLE kepada USD penukaran adalah $ 166.55 setiap GIGGLE.

Giggle Fund kini berada pada kedudukan #262 mengikut permodalan pasaran pada $ 166.55M, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00M GIGGLE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GIGGLE didagangkan antara $ 122.91 (rendah) dan $ 217.41 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 281.147303020201, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.002154581463322289.

Dalam prestasi jangka pendek, GIGGLE dipindahkan -2.49% dalam sejam terakhir dan +98.96% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 10.94M.

Giggle Fund (GIGGLE) Maklumat Pasaran

No.262

$ 166.55M
$ 10.94M
$ 166.55M
1.00M
1,000,000
1,000,000
100.00%

BSC

Had Pasaran semasa Giggle Fund ialah $ 166.55M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 10.94M. Bekalan edaran GIGGLE ialah 1.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 166.55M.

Giggle Fund Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 122.91
24J Rendah
$ 217.41
24J Tinggi

$ 122.91
$ 217.41
$ 281.147303020201
$ 0.002154581463322289
-2.49%

+35.54%

+98.96%

+98.96%

Giggle Fund (GIGGLE) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Giggle Fund hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +43.6843+35.54%
30 Hari$ +62.27+59.71%
60 Hari$ +151.55+1,010.33%
90 Hari$ +151.55+1,010.33%
Perubahan Harga Giggle Fund Hari Ini

Hari ini, GIGGLE mencatatkan perubahan sebanyak $ +43.6843 (+35.54%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariGiggle Fund

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +62.27 (+59.71%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Giggle Fund

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, GIGGLE mengalami perubahan sebanyak $ +151.55 (+1,010.33%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Giggle Fund

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +151.55 (+1,010.33%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Giggle Fund (GIGGLE)?

Semak Giggle Fundhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Giggle Fund

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Giggle Fund pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Giggle Fund?

GIGGLE token prices are influenced by several key factors:

1. Market sentiment and community engagement
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Overall cryptocurrency market trends
4. Token utility and use cases within the ecosystem
5. Supply and demand dynamics
6. Social media buzz and viral marketing
7. Partnership announcements
8. Regulatory news affecting meme tokens
9. Whale movements and large transactions
10. General risk appetite for speculative assets

Mengapa orang ingin tahu harga Giggle Fund hari ini?

People want to know Giggle Fund (GIGGLE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, assessing investment returns, and staying updated on market volatility for risk management purposes.

Ramalan Harga untuk Giggle Fund

Giggle Fund (GIGGLE) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GIGGLE pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Giggle Fund (GIGGLE) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Giggle Fund berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga Giggle Fund yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk GIGGLE ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Giggle Fund Ramalan Harga.

Perihal Giggle Fund

GIGGLE is a cryptocurrency designed to facilitate transactions within a decentralized network. The primary purpose of GIGGLE is to enable peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive payments quickly and securely without the need for intermediaries. It operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and security. GIGGLE's issuance model is fixed, meaning there is a predetermined maximum supply, which helps to maintain its value. The crypto asset is typically used for online transactions, particularly in the digital entertainment and gaming sectors, where it provides a seamless and efficient method of transferring value.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Giggle Fund dalam Malaysia

Apakah itu Giggle Fund (GIGGLE)

GIGGLE is a memecoin combining “charity + education,” using a fee-donation mechanism and the Giggle Academy narrative to build a brand of “doing good through memes.”

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Giggle Fund, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Giggle Fund Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Giggle Fund

Berapakah nilai 1 Giggle Fund pada tahun 2030?
Jika Giggle Fund berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Giggle Fund berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:57:48 (UTC+8)

Giggle Fund (GIGGLE) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Lihat Lagi

