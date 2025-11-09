Giggle Fund Harga Hari Ini

Harga langsung Giggle Fund (GIGGLE) hari ini ialah $ 166.55, dengan 35.54% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GIGGLE kepada USD penukaran adalah $ 166.55 setiap GIGGLE.

Giggle Fund kini berada pada kedudukan #262 mengikut permodalan pasaran pada $ 166.55M, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00M GIGGLE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GIGGLE didagangkan antara $ 122.91 (rendah) dan $ 217.41 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 281.147303020201, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.002154581463322289.

Dalam prestasi jangka pendek, GIGGLE dipindahkan -2.49% dalam sejam terakhir dan +98.96% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 10.94M.

Giggle Fund (GIGGLE) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.262 Modal Pasaran $ 166.55M$ 166.55M $ 166.55M Kelantangan (24J) $ 10.94M$ 10.94M $ 10.94M Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 166.55M$ 166.55M $ 166.55M Bekalan Peredaran 1.00M 1.00M 1.00M Bekalan Maks 1,000,000 1,000,000 1,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000 1,000,000 1,000,000 Kadar Peredaran 100.00% Rantaian Blok Awam BSC

