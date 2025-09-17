Lagi Mengenai GINI

Maklumat Harga GINI

Kertas putih GINI

Laman Web Rasmi GINI

Tokenomik GINI

Ramalan Harga GINI

Sejarah GINI

GINI Panduan Membeli

Penukar Mata Wang GINI-ke-Fiat

GINI Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Kalp Network Logo

Kalp NetworkHargae(GINI)

1 GINI ke USD Harga Langsung:

$0.04076
$0.04076$0.04076
-0.12%1D
USD
Kalp Network (GINI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:26:39 (UTC+8)

Kalp Network (GINI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.04
$ 0.04$ 0.04
24J Rendah
$ 0.04109
$ 0.04109$ 0.04109
24J Tinggi

$ 0.04
$ 0.04$ 0.04

$ 0.04109
$ 0.04109$ 0.04109

$ 0.057683449443472576
$ 0.057683449443472576$ 0.057683449443472576

$ 0.03960240820030341
$ 0.03960240820030341$ 0.03960240820030341

+0.04%

-0.12%

+1.04%

+1.04%

Kalp Network (GINI) harga masa nyata ialah $ 0.04077. Sepanjang 24 jam yang lalu, GINI didagangkan antara $ 0.04 rendah dan $ 0.04109 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GINI sepanjang masa ialah $ 0.057683449443472576, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.03960240820030341.

Dari segi prestasi jangka pendek, GINI telah berubah sebanyak +0.04% sejak sejam yang lalu, -0.12% dalam 24 jam dan +1.04% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Kalp Network (GINI) Maklumat Pasaran

No.4076

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 152.89K
$ 152.89K$ 152.89K

$ 81.54M
$ 81.54M$ 81.54M

0.00
0.00 0.00

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

0.00%

MATIC

Had Pasaran semasa Kalp Network ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 152.89K. Bekalan edaran GINI ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 2000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 81.54M.

Kalp Network (GINI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Kalp Network hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000049-0.12%
30 Hari$ +0.00051+1.26%
60 Hari$ +0.00036+0.89%
90 Hari$ -0.00874-17.66%
Perubahan Harga Kalp Network Hari Ini

Hari ini, GINI mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000049 (-0.12%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariKalp Network

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.00051 (+1.26%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Kalp Network

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, GINI mengalami perubahan sebanyak $ +0.00036 (+0.89%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Kalp Network

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00874 (-17.66%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Kalp Network (GINI)?

Semak Kalp Networkhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Kalp Network (GINI)

KALP Network is redefining blockchain innovation as the world's first permissioned cross-chain ecosystem, purpose-built as a regulatory-compliant digital public infrastructure (DPI) for governments, enterprises, and institutions, combining the transparency of public blockchains with the flexibility of permissioned networks to ensure compliance, scalability, and security for regulated industries.

Kalp Network tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Kalp Network pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak GINI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Kalp Network di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Kalp Network anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Kalp Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Kalp Network (GINI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Kalp Network (GINI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Kalp Network.

Semak Kalp Network ramalan harga sekarang!

Tokenomik Kalp Network (GINI)

Memahami tokenomik Kalp Network (GINI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GINI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Kalp Network (GINI)

Mencari cara membeli Kalp Network? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Kalp Network di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

GINI kepada Mata Wang Tempatan

1 Kalp Network(GINI) ke VND
1,072.86255
1 Kalp Network(GINI) ke AUD
A$0.0607473
1 Kalp Network(GINI) ke GBP
0.0297621
1 Kalp Network(GINI) ke EUR
0.0342468
1 Kalp Network(GINI) ke USD
$0.04077
1 Kalp Network(GINI) ke MYR
RM0.171234
1 Kalp Network(GINI) ke TRY
1.6821702
1 Kalp Network(GINI) ke JPY
¥5.95242
1 Kalp Network(GINI) ke ARS
ARS$59.6921724
1 Kalp Network(GINI) ke RUB
3.392064
1 Kalp Network(GINI) ke INR
3.5869446
1 Kalp Network(GINI) ke IDR
Rp668.3605488
1 Kalp Network(GINI) ke KRW
56.2344687
1 Kalp Network(GINI) ke PHP
2.3177745
1 Kalp Network(GINI) ke EGP
￡E.1.9602216
1 Kalp Network(GINI) ke BRL
R$0.2156733
1 Kalp Network(GINI) ke CAD
C$0.0558549
1 Kalp Network(GINI) ke BDT
4.965786
1 Kalp Network(GINI) ke NGN
60.9413652
1 Kalp Network(GINI) ke COP
$158.6381085
1 Kalp Network(GINI) ke ZAR
R.0.7065441
1 Kalp Network(GINI) ke UAH
1.6785009
1 Kalp Network(GINI) ke VES
Bs6.5232
1 Kalp Network(GINI) ke CLP
$38.69073
1 Kalp Network(GINI) ke PKR
Rs11.5721568
1 Kalp Network(GINI) ke KZT
22.0614624
1 Kalp Network(GINI) ke THB
฿1.2911859
1 Kalp Network(GINI) ke TWD
NT$1.2267693
1 Kalp Network(GINI) ke AED
د.إ0.1496259
1 Kalp Network(GINI) ke CHF
Fr0.0318006
1 Kalp Network(GINI) ke HKD
HK$0.3171906
1 Kalp Network(GINI) ke AMD
֏15.590448
1 Kalp Network(GINI) ke MAD
.د.م0.3657069
1 Kalp Network(GINI) ke MXN
$0.7456833
1 Kalp Network(GINI) ke SAR
ريال0.1528875
1 Kalp Network(GINI) ke PLN
0.1459566
1 Kalp Network(GINI) ke RON
лв0.1736802
1 Kalp Network(GINI) ke SEK
kr0.3763071
1 Kalp Network(GINI) ke BGN
лв0.0672705
1 Kalp Network(GINI) ke HUF
Ft13.3803063
1 Kalp Network(GINI) ke CZK
0.8353773
1 Kalp Network(GINI) ke KWD
د.ك0.01239408
1 Kalp Network(GINI) ke ILS
0.1357641
1 Kalp Network(GINI) ke AOA
Kz37.1647089
1 Kalp Network(GINI) ke BHD
.د.ب0.01537029
1 Kalp Network(GINI) ke BMD
$0.04077
1 Kalp Network(GINI) ke DKK
kr0.2564433
1 Kalp Network(GINI) ke HNL
L1.0693971
1 Kalp Network(GINI) ke MUR
1.8448425
1 Kalp Network(GINI) ke NAD
$0.7081749
1 Kalp Network(GINI) ke NOK
kr0.3979152
1 Kalp Network(GINI) ke NZD
$0.0680859
1 Kalp Network(GINI) ke PAB
B/.0.04077
1 Kalp Network(GINI) ke PGK
K0.1704186
1 Kalp Network(GINI) ke QAR
ر.ق0.1484028
1 Kalp Network(GINI) ke RSD
дин.4.0260375

Kalp Network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Kalp Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Kalp Network Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Kalp Network

Berapakah nilai Kalp Network (GINI) hari ini?
Harga langsung GINI dalam USD ialah 0.04077 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa GINI ke USD?
Harga semasa GINI ke USD ialah $ 0.04077. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Kalp Network?
Had pasaran untuk GINI ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran GINI?
Bekalan edaran GINI ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GINI?
GINI mencapai harga ATH sebanyak 0.057683449443472576 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GINI?
GINI melihat harga ATL sebanyak 0.03960240820030341 USD.
Berapakah jumlah dagangan GINI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GINIialah $ 152.89K USD.
Adakah GINI akan naik lebih tinggi tahun ini?
GINI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GINIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:26:39 (UTC+8)

Kalp Network (GINI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator GINI-ke-USD

Jumlah

GINI
GINI
USD
USD

1 GINI = 0.04077 USD

Berdagang GINI

GINIUSDT
$0.04076
$0.04076$0.04076
-0.13%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan