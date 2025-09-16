Lagi Mengenai GINNAN

Maklumat Harga GINNAN

Laman Web Rasmi GINNAN

Tokenomik GINNAN

Ramalan Harga GINNAN

Sejarah GINNAN

GINNAN Panduan Membeli

Penukar Mata Wang GINNAN-ke-Fiat

GINNAN Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Ginnan the Cat Logo

Ginnan the CatHargae(GINNAN)

1 GINNAN ke USD Harga Langsung:

$0.00000005948
$0.00000005948$0.00000005948
-0.05%1D
USD
Ginnan the Cat (GINNAN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:51:38 (UTC+8)

Ginnan the Cat (GINNAN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00000005607
$ 0.00000005607$ 0.00000005607
24J Rendah
$ 0.00000006767
$ 0.00000006767$ 0.00000006767
24J Tinggi

$ 0.00000005607
$ 0.00000005607$ 0.00000005607

$ 0.00000006767
$ 0.00000006767$ 0.00000006767

$ 0.000011798123022578
$ 0.000011798123022578$ 0.000011798123022578

$ 0.000000035147351519
$ 0.000000035147351519$ 0.000000035147351519

-0.82%

-0.05%

+8.00%

+8.00%

Ginnan the Cat (GINNAN) harga masa nyata ialah $ 0.0000000594. Sepanjang 24 jam yang lalu, GINNAN didagangkan antara $ 0.00000005607 rendah dan $ 0.00000006767 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GINNAN sepanjang masa ialah $ 0.000011798123022578, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000000035147351519.

Dari segi prestasi jangka pendek, GINNAN telah berubah sebanyak -0.82% sejak sejam yang lalu, -0.05% dalam 24 jam dan +8.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ginnan the Cat (GINNAN) Maklumat Pasaran

No.2598

$ 409.86K
$ 409.86K$ 409.86K

$ 54.36K
$ 54.36K$ 54.36K

$ 409.86K
$ 409.86K$ 409.86K

6.90T
6.90T 6.90T

6,899,998,362,189
6,899,998,362,189 6,899,998,362,189

6,899,998,362,189
6,899,998,362,189 6,899,998,362,189

100.00%

SOL

Had Pasaran semasa Ginnan the Cat ialah $ 409.86K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 54.36K. Bekalan edaran GINNAN ialah 6.90T, dengan jumlah bekalan sebanyak 6899998362189. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 409.86K.

Ginnan the Cat (GINNAN) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Ginnan the Cat hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000000000298-0.05%
30 Hari$ +0.00000000609+11.42%
60 Hari$ -0.00000000456-7.13%
90 Hari$ -0.00000000265-4.28%
Perubahan Harga Ginnan the Cat Hari Ini

Hari ini, GINNAN mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0000000000298 (-0.05%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariGinnan the Cat

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.00000000609 (+11.42%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Ginnan the Cat

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, GINNAN mengalami perubahan sebanyak $ -0.00000000456 (-7.13%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Ginnan the Cat

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00000000265 (-4.28%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Ginnan the Cat (GINNAN)?

Semak Ginnan the Cathalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Ginnan the Cat (GINNAN)

Ginnan The Cat. Brother of Doge.

Ginnan the Cat tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Ginnan the Cat pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak GINNAN ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Ginnan the Cat di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Ginnan the Cat anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Ginnan the Cat Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Ginnan the Cat (GINNAN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Ginnan the Cat (GINNAN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ginnan the Cat.

Semak Ginnan the Cat ramalan harga sekarang!

Tokenomik Ginnan the Cat (GINNAN)

Memahami tokenomik Ginnan the Cat (GINNAN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GINNAN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Ginnan the Cat (GINNAN)

Mencari cara membeli Ginnan the Cat? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Ginnan the Cat di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

GINNAN kepada Mata Wang Tempatan

1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke VND
0.001563111
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke AUD
A$0.000000088506
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke GBP
0.000000043362
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke EUR
0.000000049896
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke USD
$0.0000000594
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke MYR
RM0.00000024948
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke TRY
0.000002452032
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke JPY
¥0.0000087318
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke ARS
ARS$0.000087096438
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke RUB
0.000004917132
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke INR
0.000005231358
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke IDR
Rp0.000973770336
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke KRW
0.000082157328
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke PHP
0.000003381642
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke EGP
￡E.0.000002858328
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke BRL
R$0.000000315414
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke CAD
C$0.000000081378
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke BDT
0.00000723492
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke NGN
0.000088788744
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke COP
$0.00023203125
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke ZAR
R.0.00000103059
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke UAH
0.000002445498
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke VES
Bs0.000009504
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke CLP
$0.0000563706
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke PKR
Rs0.000016860096
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke KZT
0.000032142528
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke THB
฿0.000001884168
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke TWD
NT$0.000001791504
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke AED
د.إ0.000000217998
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke CHF
Fr0.000000046926
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke HKD
HK$0.000000462132
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke AMD
֏0.00002271456
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke MAD
.د.م0.000000532818
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke MXN
$0.000001087614
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke SAR
ريال0.00000022275
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke PLN
0.000000213246
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke RON
лв0.000000254232
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke SEK
kr0.00000054945
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke BGN
лв0.00000009801
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke HUF
Ft0.00001961685
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke CZK
0.000001224234
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke KWD
د.ك0.000000018117
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke ILS
0.000000198396
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke AOA
Kz0.000054147258
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke BHD
.د.ب0.0000000223344
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke BMD
$0.0000000594
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke DKK
kr0.000000375408
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke HNL
L0.000001558062
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke MUR
0.00000268785
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke NAD
$0.000001031778
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke NOK
kr0.00000058212
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke NZD
$0.000000099198
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke PAB
B/.0.0000000594
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke PGK
K0.000000248292
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke QAR
ر.ق0.000000216216
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke RSD
дин.0.000005897232

Ginnan the Cat Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Ginnan the Cat, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Ginnan the Cat Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Ginnan the Cat

Berapakah nilai Ginnan the Cat (GINNAN) hari ini?
Harga langsung GINNAN dalam USD ialah 0.0000000594 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa GINNAN ke USD?
Harga semasa GINNAN ke USD ialah $ 0.0000000594. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Ginnan the Cat?
Had pasaran untuk GINNAN ialah $ 409.86K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran GINNAN?
Bekalan edaran GINNAN ialah 6.90T USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GINNAN?
GINNAN mencapai harga ATH sebanyak 0.000011798123022578 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GINNAN?
GINNAN melihat harga ATL sebanyak 0.000000035147351519 USD.
Berapakah jumlah dagangan GINNAN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GINNANialah $ 54.36K USD.
Adakah GINNAN akan naik lebih tinggi tahun ini?
GINNAN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GINNANramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:51:38 (UTC+8)

Ginnan the Cat (GINNAN) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator GINNAN-ke-USD

Jumlah

GINNAN
GINNAN
USD
USD

1 GINNAN = 0.00000 USD

Berdagang GINNAN

GINNANUSDT
$0.00000005948
$0.00000005948$0.00000005948
-0.15%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan