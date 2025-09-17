Apakah itu Moonbeam (GLMR)

Moonbeam is an EVM-compatible and substrate-based blockchain, which operates as a Polkadot parachain. Glimmer (GLMR) is the utility and governance token of the network, users can participate in governance, paying transaction fees, earning rewards through providing liquidity, and staking.

Moonbeam Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Moonbeam (GLMR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Moonbeam (GLMR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Moonbeam.

Tokenomik Moonbeam (GLMR)

Memahami tokenomik Moonbeam (GLMR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GLMR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Moonbeam (GLMR)

GLMR kepada Mata Wang Tempatan

Moonbeam Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Moonbeam, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Moonbeam Berapakah nilai Moonbeam (GLMR) hari ini? Harga langsung GLMR dalam USD ialah 0.06697 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa GLMR ke USD? $ 0.06697 . Lihat Harga semasa GLMR ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Moonbeam? Had pasaran untuk GLMR ialah $ 67.71M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran GLMR? Bekalan edaran GLMR ialah 1.01B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GLMR? GLMR mencapai harga ATH sebanyak 29.841004580152095 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GLMR? GLMR melihat harga ATL sebanyak 0.05395352118281602 USD . Berapakah jumlah dagangan GLMR? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GLMRialah $ 345.95K USD . Adakah GLMR akan naik lebih tinggi tahun ini? GLMR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GLMRramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

