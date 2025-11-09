GameStop Harga Hari Ini

Harga langsung GameStop (GMEON) hari ini ialah $ 22.85, dengan 3.25% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GMEON kepada USD penukaran adalah $ 22.85 setiap GMEON.

GameStop kini berada pada kedudukan #2792 mengikut permodalan pasaran pada $ 242.98K, dengan bekalan edaran sebanyak 10.63K GMEON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GMEON didagangkan antara $ 21.87 (rendah) dan $ 22.85 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 28.314705255572687, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 21.400437259161805.

Dalam prestasi jangka pendek, GMEON dipindahkan +1.64% dalam sejam terakhir dan +0.08% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 59.60K.

GameStop (GMEON) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.2792 Modal Pasaran $ 242.98K$ 242.98K $ 242.98K Kelantangan (24J) $ 59.60K$ 59.60K $ 59.60K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 242.98K$ 242.98K $ 242.98K Bekalan Peredaran 10.63K 10.63K 10.63K Jumlah Bekalan 10,633.84809641 10,633.84809641 10,633.84809641 Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa GameStop ialah $ 242.98K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 59.60K. Bekalan edaran GMEON ialah 10.63K, dengan jumlah bekalan sebanyak 10633.84809641. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 242.98K.