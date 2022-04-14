Tokenomik Gamium (GMM)

Lihat cerapan utama tentang Gamium (GMM), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Gamium (GMM) Maklumat

Gamium is the first Decentralized Social Metaverse that interconnects all Metaverses. Thanks to web3, Gamium unites different virtual worlds where your Avatar’s dreams come true: the only limit is your imagination.

Laman Web Rasmi:
https://gamium.world
Kertas putih:
https://whitepaper.gamium.world/
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0x5B6bf0c7f989dE824677cFBD507D9635965e9cD3

Gamium (GMM) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Gamium (GMM), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 5.39M
$ 5.39M$ 5.39M
Jumlah Bekalan:
$ 50.00B
$ 50.00B$ 50.00B
Bekalan Edaran:
$ 48.96B
$ 48.96B$ 48.96B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 5.51M
$ 5.51M$ 5.51M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.011
$ 0.011$ 0.011
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000026030639129437
$ 0.000026030639129437$ 0.000026030639129437
Harga Semasa:
$ 0.00011012
$ 0.00011012$ 0.00011012

Tokenomik Gamium (GMM): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Gamium (GMM) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token GMM yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token GMM yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik GMM, terokai GMM harga langsung token!

Cara Membeli GMM

Berminat untuk menambah Gamium (GMM) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli GMM, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Gamium (GMM) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga GMM membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

GMM Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju GMM? Halaman ramalan harga GMM kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.