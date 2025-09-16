Apakah itu THE GAME COMPANY (GMRT)

The Game Company ($GMRT) is a next-generation gaming ecosystem that merges Web3 technology with traditional gaming, creating an immersive, decentralized, and lag-free cloud gaming experience. Our platform enables players to access AAA titles from Steam, Epic Games, and other major publishers without downloads or installations—directly playable on any device.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai THE GAME COMPANY Berapakah nilai THE GAME COMPANY (GMRT) hari ini? Harga langsung GMRT dalam USD ialah 0.00226 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa GMRT ke USD? $ 0.00226 . Lihat Harga semasa GMRT ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran THE GAME COMPANY? Had pasaran untuk GMRT ialah $ 602.68K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran GMRT? Bekalan edaran GMRT ialah 266.67M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GMRT? GMRT mencapai harga ATH sebanyak 0.21733156824582373 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GMRT? GMRT melihat harga ATL sebanyak 0.002058386683831074 USD . Berapakah jumlah dagangan GMRT? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GMRTialah $ 11.58K USD . Adakah GMRT akan naik lebih tinggi tahun ini? GMRT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GMRTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

THE GAME COMPANY (GMRT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

