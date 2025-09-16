Lagi Mengenai GMX

GMX Logo

GMXHargae(GMX)

1 GMX ke USD Harga Langsung:

$15.01
$15.01$15.01
+1.00%1D
USD
GMX (GMX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:52:15 (UTC+8)

GMX (GMX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 14.72
$ 14.72$ 14.72
24J Rendah
$ 15.24
$ 15.24$ 15.24
24J Tinggi

$ 14.72
$ 14.72$ 14.72

$ 15.24
$ 15.24$ 15.24

$ 90.88797255032739
$ 90.88797255032739$ 90.88797255032739

$ 9.628528383979246
$ 9.628528383979246$ 9.628528383979246

+0.06%

+1.00%

+2.03%

+2.03%

GMX (GMX) harga masa nyata ialah $ 15.01. Sepanjang 24 jam yang lalu, GMX didagangkan antara $ 14.72 rendah dan $ 15.24 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GMX sepanjang masa ialah $ 90.88797255032739, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 9.628528383979246.

Dari segi prestasi jangka pendek, GMX telah berubah sebanyak +0.06% sejak sejam yang lalu, +1.00% dalam 24 jam dan +2.03% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

GMX (GMX) Maklumat Pasaran

No.275

$ 154.49M
$ 154.49M$ 154.49M

$ 463.66K
$ 463.66K$ 463.66K

$ 198.88M
$ 198.88M$ 198.88M

10.29M
10.29M 10.29M

13,250,000
13,250,000 13,250,000

10,292,160.0465039
10,292,160.0465039 10,292,160.0465039

77.67%

ARB

Had Pasaran semasa GMX ialah $ 154.49M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 463.66K. Bekalan edaran GMX ialah 10.29M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10292160.0465039. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 198.88M.

GMX (GMX) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk GMX hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.1486+1.00%
30 Hari$ -0.74-4.70%
60 Hari$ +1.42+10.44%
90 Hari$ +0.45+3.09%
Perubahan Harga GMX Hari Ini

Hari ini, GMX mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.1486 (+1.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariGMX

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.74 (-4.70%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari GMX

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, GMX mengalami perubahan sebanyak $ +1.42 (+10.44%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari GMX

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.45 (+3.09%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga GMX (GMX)?

Semak GMXhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu GMX (GMX)

GMX is a decentralized spot and perpetual exchange that supports low swap fees and zero price impact trades.

GMX tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus GMX pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak GMX ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang GMX di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian GMX anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

GMX Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai GMX (GMX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset GMX (GMX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk GMX.

Semak GMX ramalan harga sekarang!

Tokenomik GMX (GMX)

Memahami tokenomik GMX (GMX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GMX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli GMX (GMX)

Mencari cara membeli GMX? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah GMX di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

GMX kepada Mata Wang Tempatan

1 GMX(GMX) ke VND
394,988.15
1 GMX(GMX) ke AUD
A$22.3649
1 GMX(GMX) ke GBP
10.9573
1 GMX(GMX) ke EUR
12.6084
1 GMX(GMX) ke USD
$15.01
1 GMX(GMX) ke MYR
RM63.042
1 GMX(GMX) ke TRY
619.6128
1 GMX(GMX) ke JPY
¥2,206.47
1 GMX(GMX) ke ARS
ARS$22,008.7127
1 GMX(GMX) ke RUB
1,242.5278
1 GMX(GMX) ke INR
1,321.9307
1 GMX(GMX) ke IDR
Rp246,065.5344
1 GMX(GMX) ke KRW
20,760.6312
1 GMX(GMX) ke PHP
854.5193
1 GMX(GMX) ke EGP
￡E.722.2812
1 GMX(GMX) ke BRL
R$79.7031
1 GMX(GMX) ke CAD
C$20.5637
1 GMX(GMX) ke BDT
1,828.218
1 GMX(GMX) ke NGN
22,436.3476
1 GMX(GMX) ke COP
$58,632.8125
1 GMX(GMX) ke ZAR
R.260.5736
1 GMX(GMX) ke UAH
617.9617
1 GMX(GMX) ke VES
Bs2,401.6
1 GMX(GMX) ke CLP
$14,244.49
1 GMX(GMX) ke PKR
Rs4,260.4384
1 GMX(GMX) ke KZT
8,122.2112
1 GMX(GMX) ke THB
฿476.1172
1 GMX(GMX) ke TWD
NT$452.7016
1 GMX(GMX) ke AED
د.إ55.0867
1 GMX(GMX) ke CHF
Fr11.8579
1 GMX(GMX) ke HKD
HK$116.7778
1 GMX(GMX) ke AMD
֏5,739.824
1 GMX(GMX) ke MAD
.د.م134.6397
1 GMX(GMX) ke MXN
$274.8331
1 GMX(GMX) ke SAR
ريال56.2875
1 GMX(GMX) ke PLN
53.8859
1 GMX(GMX) ke RON
лв64.2428
1 GMX(GMX) ke SEK
kr138.8425
1 GMX(GMX) ke BGN
лв24.7665
1 GMX(GMX) ke HUF
Ft4,955.4014
1 GMX(GMX) ke CZK
309.206
1 GMX(GMX) ke KWD
د.ك4.57805
1 GMX(GMX) ke ILS
50.1334
1 GMX(GMX) ke AOA
Kz13,682.6657
1 GMX(GMX) ke BHD
.د.ب5.64376
1 GMX(GMX) ke BMD
$15.01
1 GMX(GMX) ke DKK
kr94.8632
1 GMX(GMX) ke HNL
L393.7123
1 GMX(GMX) ke MUR
679.2025
1 GMX(GMX) ke NAD
$260.7237
1 GMX(GMX) ke NOK
kr147.2481
1 GMX(GMX) ke NZD
$25.0667
1 GMX(GMX) ke PAB
B/.15.01
1 GMX(GMX) ke PGK
K62.7418
1 GMX(GMX) ke QAR
ر.ق54.6364
1 GMX(GMX) ke RSD
дин.1,490.1928

GMX Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang GMX, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web GMX Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai GMX

Berapakah nilai GMX (GMX) hari ini?
Harga langsung GMX dalam USD ialah 15.01 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa GMX ke USD?
Harga semasa GMX ke USD ialah $ 15.01. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran GMX?
Had pasaran untuk GMX ialah $ 154.49M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran GMX?
Bekalan edaran GMX ialah 10.29M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GMX?
GMX mencapai harga ATH sebanyak 90.88797255032739 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GMX?
GMX melihat harga ATL sebanyak 9.628528383979246 USD.
Berapakah jumlah dagangan GMX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GMXialah $ 463.66K USD.
Adakah GMX akan naik lebih tinggi tahun ini?
GMX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GMXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:52:15 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

