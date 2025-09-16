Apakah itu GMX (GMX)

GMX is a decentralized spot and perpetual exchange that supports low swap fees and zero price impact trades.

GMX tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak GMX ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang GMX di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian GMX anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

GMX Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai GMX (GMX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset GMX (GMX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk GMX.

Semak GMX ramalan harga sekarang!

Tokenomik GMX (GMX)

Memahami tokenomik GMX (GMX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GMX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli GMX (GMX)

Mencari cara membeli GMX? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah GMX di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

GMX kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

GMX Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang GMX, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai GMX Berapakah nilai GMX (GMX) hari ini? Harga langsung GMX dalam USD ialah 15.01 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa GMX ke USD? $ 15.01 . Lihat Harga semasa GMX ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran GMX? Had pasaran untuk GMX ialah $ 154.49M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran GMX? Bekalan edaran GMX ialah 10.29M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GMX? GMX mencapai harga ATH sebanyak 90.88797255032739 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GMX? GMX melihat harga ATL sebanyak 9.628528383979246 USD . Berapakah jumlah dagangan GMX? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GMXialah $ 463.66K USD . Adakah GMX akan naik lebih tinggi tahun ini? GMX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GMXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

GMX (GMX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

